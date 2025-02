Újabb klubja van a norvégok elleni Eb-pótselejtező hősének – ez már a tizedik

Kleinheislernek biztosan segítséget jelen, hogy nem ő lesz a grazi klub egyetlen magyar játékosa. A klub a téli átigazolási időszakban szerződtette a 19 éves Jánó Zétényt is. A magyar és osztrák állampolgársággal is rendelkező szélső Kismartonban született, labdarúgó-pályafutását Sopronban kezdte, majd 2018 óta különböző osztrák csapatokban szerepel. Ősszel 14 meccsen háromszor volt eredményes a második ligás Lieferingben, decemberben csapatkapitány is volt az együttesben.

