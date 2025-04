Nagy kő esett le a magyar válogatott játékos szívéről, amikor meglátta az MRI-felvételt

Sokkal rosszabbul nézett ki eleinte Kleinheisler László hét elején elszenvedett sérülése, előbb az osztrák, majd a magyar oldalak is súlyos sérülésről írtak. A jelenleg az osztrák élvonalbeli Graznál légióskodó magyar középpályást kedden a Hartberg elleni bajnoki 15. percében kellett lecserélni, szerdán meg is volt az MRI, az 53-szoros válogatott játkos menedzsere, Filipovics Vladan pedig az M1-nek elmondta, a vártnál sokkal jobb híreket kaptak: Kleinheisler sérülése könnyebbnek bizonyult, műtétre nem lesz szükség, hamarosan újra pályára is léphet.

Az NSO legfeljebb három hét kihagyásról ír, míg a Csakfoci szerint mindössze 1-2 héten belül újra bevethető lesz osztrák légiósunk, akiről a menedzser azt is elárulta, jól érzi magát nyugati szomszédunknál.

Azért is igazolt Grazba, mert szerettük volna, hogy minél több játéklehetőséget kapjon, hiszen az Európa-bajnokságot követően nem futballozott hét-nyolc hónapig. Az eleje nehezebben ment a hosszú kihagyás miatt, de azóta rendszeresen pályára tudott lépni, jól érzi magát és a klub részéről is elégedettek a teljesítményével”

– mondta a menedzser, aki játékosa távolabbi jövőjéről egyelőre nem tudott pontosabb információkkal szolgálni.

(Fotó: Facebook/GAK 1902)