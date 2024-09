Mennyi esély van Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére? Megszólal a szakértő!

Az eljárás itt ugyanaz, mint a csoportos támadást szervező szélsőbaloldali olasz antifa-vádlott, Ilaria Salis esetén: előbb az EP plenáris ülésére kerül be, majd annak Jogi Bizottsága foglalkozik vele, ahol meghallgathatják magát az érintett képviselőt is.

Most jól jöhet a néppárti tagság

Mint Dornfeld kifejtette, a büntető- és közigazgatási jogszabályok megsértése tipikusan olyan esetkör, amikor kérésre felfüggesztik a mentelmi jogot, kivéve, ha felmerül annak gyanúja, hogy az eljárást politikai nyomásgyakorlásra használják egy képviselővel szemben.

Bizonyos, objektív tényezőket is vizsgálnak, ezt követően dönt a bizottság arról, hogy javasolják-e a mentelmi jog felfüggesztését. A végső döntést az EP plenáris ülése mondja ki szavazás útján.

Ismerve Magyar Péter reakcióját a kérdéses ügyre, nehéz elképzelni, hogy ne azonnal politikai üldöztetésre hivatkozna képviselőtársai előtt

– hívta fel a figyelmet az elemző.

Hozzátette: „mivel a Tisza Párt elnöke Manfred Weber támogatását élvezi és az Európai Néppárt frakciója is sorai közé engedte, nem tűnik elképzelhetetlennek, hogy védelmükbe veszik, és az eljárást ők is politikai jellegűnek nyilvánítják. Így akár az is előfordulhat, hogy a gyakorlattal szembe menve születik döntés – nem ez lenne az első és nem is az utolsó alkalom erre Brüsszelben”.