Írországban pedig az európai digitális gazdaság biztonságának kulcsfontosságú elemét képző adatközpontok váltanak ki rendkívül heves vitákat, miután fogyasztásuk robbanásszerűen emelkedve már most a nemzeti villamosenergia-termelés közel ötödét teszi ki.

Az energiahiány nem példanélküli a kontinensen, Németország tavaly ősszel korábban bezáratott szénerőműveket indított újra, hogy fedezni tudja az ország energiaigényét a tél során, ez viszont jelentős visszalépést jelent a klímacélok elérése terén.

Mindezek mellett az Európában az elmúlt évtizedekben halogatott infrastrukturális fejlesztések, és a bizonytalankodó európai iparpolitika is gátjai a beruházásösztönzés sikerének. Pedig az FDI-trendek azt mutatják, hogy a megaprojektek – azaz a legalább 1 milliárd dolláros tőkebefektetéssel járó beruházások – hulláma nem csillapodott, 2024 első felében ugyanis 85 újabb ilyen projektet jegyeztek a világon.

E tőkeintenzív beruházások kétharmada mindössze négy szektorhoz köthető, élükön az ICT-vel, ezt követi a megújuló energiaforrások, a félvezetők és az elektromos autóipari fejlesztések területe.

Ebbe a sorba illeszkedik a 2023-as esztendő is, ahol a 10 legnagyobb volumenű FDI-projekt közül 4 az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódott. Ezért is lehetünk büszkék arra, hogy az elmúlt években a magyar beruházásösztönzés is komoly sikereket tudott felmutatni ezen a területen, a HIPA legújabb sikereként a BYD pedig nemrég döntött arról, hogy Szegeden hozza létre első európai elektromos személygépjármű gyártóbázisát.

A magyar gazdaság az elmúlt 14 évben hatalmas fejlődésen ment keresztül, mivel az exportvezérelt gazdaságpolitikára helyeztük a hangsúlyt, aminek kulcsfontosságú eleme a magas hozzáadott értéket előállító beruházások Magyarországra csábítása.

A HIPA 2014 és 2023 között 2.123 pozitív beruházási döntésben működött közre, amely révén 49 milliárd eurónyi beruházási volumen és több mint 150 ezer új munkahely jött létre országszerte, ezek kizárólag a közvetlen számok, a közvetett munkahelyteremtés ezt többszörösen meghaladhatja.”

