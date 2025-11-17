Megérkezett a meghívólevél: Ukrajnába invitálták a magyar delegációt, nem kellett sokat várni a válaszra

Az Európai Bizottság és az európai uniós tagállamok jelentős része továbbra is háborús logika szerint gondolkodik, és az asztalon lévő uniós javaslatok célja továbbra is az, hogy Ukrajna erőltetett ütemben, lehetőség szerint 2030-ig bekerüljön az EU-ba – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben.

Az EU-tagállamok európai uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve Bóka elmondta: a hétfői tanácsülésnek két kiemelt témája van – a decemberi, nagy jelentőségű uniós csúcs előkészítése, valamint a következő hétéves uniós költségvetési keret második politikai szintű vitája. Hangsúlyozta, hogy ezek „rendkívül összetett jogi, technikai és politikai kérdések”, ugyanakkor a fő dilemmák egyszerűen megfogalmazhatók.

A kérdés az, hogy sikerül-e megakadályozni, hogy az Európai Unió belesodródjon a szomszédságában zajló háborúba,

és sikerül-e elérni, hogy az európai adófizetők pénze ne vándoroljon Ukrajnába” – fogalmazott. Bóka szerint a következő többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó javaslatokban jelentősen csökkentenék a mezőgazdaságnak és a régióknak jutó forrásokat, és ezek a pénzek „valamilyen módon Ukrajnába vándorolnának”. Hozzátette: a bizottság továbbra is jelentős összegekkel – köztük katonai támogatással – kívánja segíteni Ukrajnát, és azon dolgozik, hogy a háború elhúzódjon, nem pedig azon, hogy a békefolyamatot támogassa.

„A magyar álláspont egyértelmű: ellen kell tartani ennek a politikai nyomásnak. Lehetővé kell tenni, hogy az EU és az európai polgárok érdekei alapján szülessenek döntések, nem pedig Ukrajna érdekében” – emelte ki.