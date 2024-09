Ha már a KSH szerint sem összehasonlítatóak ezek az adatok, akkor talán Lázár János teljesítményét se ebben mérjük. Szerencsére, a késési adatok módszertani nyilvántartása nem változott, ott jobban látszik az elmúlt két év teljesítménye, a minőségi zuhanórepülés.

Ha a statisztika igaz lenne, és tényleg 61-76 százalékkal nőtt volna a vasúti utasszám, azt éreznénk. Óriási zsúfoltság lenne az elővárosi vonalakon - de egyáltalán nincs manapság nagyobb tömeg, mint a Covid előtt volt. Az InterCity-k kapacitása a kocsihiány miatt jellemzően csökkent, és nem nőtt - tele vannak, de 76 százalékkal több utasnak nem jutna helyjegy. A vidéki regionális vasútvonalakon sem látszik ez a nagy népszerűség-növekedés.

Mindez logikus is: a legnagyobb kedvezményt a diákok kapták, de belőlük ettől nem lett több, iskolába egy nap egyszer tudnak menni. Nem vitás, hogy a diákbérletek olcsóbbá tétele generálhatott többlet szabadidős utazásokat, de ez ekkora növekedést megközelítőleg sem magyaráz.

A teljes árú bérletek esetén egyrészt a munkáltató korábban is kötelezően megtérítette a drágább bérletek 86 százalékát, az árcsökkenés többnyire náluk csapódott le, másrészt tudjuk jól rengeteg kutatásból: aki autózott, nem a bérletek magas ára, hanem a közösségi közlekedés színvonala, minősége, kényelme, átszállások száma miatt tette. Éppen ezért az olcsóbb bérletek önmagukban tömeges átáramlást nem hoznak, akinek eddig is távoli volt az állomás, ritka a vonat, túl sok az átszállás, az olcsóbb bérlet miatt nem vált autóról vonatra, sajnos. Ezt a nálunk sokkal nagyobb léptékben kedvezményes bérleteket bevezető Németország példáján is látjuk: talán az is adhatna kétkedésre okot, hogy Európában a legnagyobb statisztikai utasszám-növekedést Magyarországon mutatták ki idén.