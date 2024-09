Orbán a Mandinernek Kötcsén: Új gazdaságpolitikára van szükség, amelynek a szíve közepe a gazdasági semlegesség

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

A Mandiner is beszámolt róla, hogy huszonharmadik alkalommal rendezi meg a Polgári Magyar­országért Alapítvány a kormányoldal őszi idénynyitójának is tekinthető kötcsei pikniket, a Fidesz és a KDNP politikusainak, a konzervatív oldal gondolkodóinak, közéleti szereplőinek kora őszi találkozóját.

A 2004 óta egy kivétellel minden évben megtartott összejövetelnek hagyományosan Orbán Viktor beszéde a legfontosabb eleme.

Orbán Viktor miniszterelnök szombat délután érkezett Kötcsére, a jobboldal hagyományos, zárt körű piknikjére, ahol beszédet is mond. A kormányfő a bejáratnál idén is megtartotta rögtönzött sajtótájékoztatóját, amelyen az egészségügyről és a gazdaságról is beszélt – írja az Index.

A Fidesz Európa legerősebb politikai szervezete

Orbán Viktor többek között arról is beszélt a rögtönzött sajtótájékoztatón, hogy a Fidesz–KDNP 45 százalékot kapott az európai parlamenti választáson, ezzel pedig egyértelműen ők Európa legerősebb politikai szervezete. A Tisza Párt eredményéről úgy fogalmazott, hogy „volt egy választás, kaptak egy elég jelentős bizalmat, sok sikert kívánok”, majd később ugyanebben a témában megjegyezte,

45 százalékot kaptunk a választáson, a második harmincat, hol írjam alá ’26-ra ezt?”.

Arra a kérdésre, hogy Gyurcsány Ferenc vagy Magyar Péter a jobb ellenfél, a kormányfő leszögezte: jó lenne, ha ők választhatnának, de a választópolgárok döntik el.

A békemisszióról

A békemisszió nem ért véget, nyáron is dolgoztak rajta, sőt Orbán Viktor azt is leszögezte, hogy lesznek még látványos kezdeményezések. A béketervében pontosan leírta, hogy mit kellett volna tenni július elején, az Európai Unió ezt nem fogadta el, a helyzet pedig most rosszabb, mint akkor.

Orbán Viktor úgy látja, helyesen jártak el a békemisszióban, a diplomáciai akciókat gondosan kell megtervezni, hogy mikor kinek mit érdemes erről tudni, egyenként kell eldönteni. A kormányfő a beszédét megzavarni akaró aktivistákat figyelmen kívül hagyva beszédében leszögezte: gazdasági sikert a gazdasági semlegesség hoz majd, ami azt jelenti, hogy ki kell maradni a háborúból.

Nem blokkosodni, nem támogatni a szankciós politikát, és mindenkivel kereskedni és jó gazdasági együttműködést kialakítani”

– fejtette ki.