Induljon a banzáj – megérkezett Orbán Viktor Kötcsére

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, idén huszonharmadik alkalommal rendezi meg a Polgári Magyar­országért Alapítvány a kormányoldal őszi idénynyitójának is tekinthető kötcsei pikniket, a Fidesz és a KDNP politikusainak, a konzervatív oldal gondolkodóinak, közéleti szereplőinek kora őszi találkozóját.

A 2004 óta egy kivétellel minden évben megtartott összejövetelnek hagyományosan Orbán Viktor beszéde a legfontosabb eleme.

A szombati eseményen a miniszterelnök most is zárt körben mondja el kül- és belpolitikai témákat egyaránt érintő, stratégiai iránymutatásokat is tartalmazó beszédét. Információink szerint a kötcsei Dobozy-kúrián megrende­zendő összejövetel idei mottója az orosz–ukrán háború árnyékában a „legyen béke már!” babitsi sor lesz, ami nem meglepő Orbán Viktor nyári békemissziójának és a magyar kormány törekvéseinek tükrében.

Orbán a Facebook-oldalán beszámolt róla, hogy megérkezett Kötcsére. „Szezonnyitó Kötcsén. Induljon a banzáj!” – írta a miniszterelnök.

