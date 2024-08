„Ilyen vamzereket még életedben nem láttál” – az Öt megszűnését tárgyalta ki Ábrahám és Dopeman (VIDEÓ)

Dopeman feltette a kérdést, hogy Ábrahámnak van-e minderre bizonyítéka, mert szerinte az is lehet, hogy ez a formátum kissé elfáradt. Azzal folytatta, hogy az Öt tagjainak másfajta a megközelítésük, mint Puzséré. Szerinte van egy, a kormányt kritizáló közeg, amelyik állandóan rinyál, hogy nem lehet őket megtalálni, meghallgatni, elnyomják a hangjukat, de mégis ezek az emberek határozzák meg a közbeszédet.

A zenész kijelentette, nyilván van egy generációs ellenállás a kormánnyal szemben, ez ebben a korban trendi és szexi, de erre ráült a gyűlöletkultúra – ami ilyen „náci valami” –, ez pedig „nagyon érdekes Hamvas Bélának, vagy bármely spirituális ágazatnak a fényében”.

Ábrahám erre figyelmeztette Dopemant, hogy óvatosan bánjon a szavakkal, például a „nácival”, mert Puzsér és a környezete hajlamos arra, hogy mindenért feljelentse, beperelje őket. Hozzájuk képest Majka a lojalitás szobra, mondta, „ilyen vamzereket életedben nem láttál” – fogalmazott. Az újságíró közölte, hogy ezek a figurák nagyon érzékenyek, sértődékenyek, velük kesztyűs kézzel kell bánni, miközben Hontéknak minden nap el kell viselniük, hogy a „Tóniék” szekerét tolják, miközben most dobták ki őket az utcára. Ugyanakkor arra is utalt, hogy Puzsérral szemben most nyomoznak hamis vád miatt. Egyébként pedig ő nem véleményvezér, megmondóember, ahogy a legtöbben hivatkoznak Puzsérra, hanem multimilliomos vállalkozó. Majd most válaszolt Ábrahám arra a felvetésre, hogy nem fáradt-e el az Öt: szerinte egyértelmű, hogy nem, hiszen a szereplők bementek egyeztetni a folytatásról, és akkor közölték velük, hogy törlik a műsort.

