Horn Gábor a Mandinernek: Az LMP végének a közepét látjuk

Ezután kilépési hullám vette kezdetét: szombaton Schmuck Erzsébet, az LMP korábbi társelnöke bejelentette, hogy kilép a pártból, s ekkor ugyancsak kilépett Vágó Gábor, aki alapító volt, majd vasárnap Keresztes László Lóránd országgyűlési képviselő követte őket.

Schmuck Erzsébet azzal kommentálta kilépését:

Ez a párt már nem zöld párt, és ellenzéki pártként is megsemmisült. Ezt a pártot Ungár Péter teljesen leuralta.

Ez a párt már az Ő pártja, Ungár párt! Igaz, az Ungár vezette EP listára a szavazatok mindössze 0,87 százalékát kapta az LMP, de ebből semmilyen következtetést nem vont le sem a párt, sem Ungár Péter. A mai kongresszuson Ungár Péter és csapata mindent vitt. Két évre kaptak felhatalmazást, hogy vezessék a pártot, csak éppen az nem derült ki, hogy hová, milyen irányba.”

Vágó Gábor úgy fogalmazott: „Először csak érzelmileg eltávolodtam. Aztán elfelejtettem kilépni. Majd azt is, hogy tag vagyok. Arra aztán várhattam, hogy engem is majd kizár az Etikai Bizottság. Úgy látszik, már az sem működik úgy, mint valaha. Ezért most már tényleg kilépek az LMP-ből.”

Keresztes László Lóránt úgy kommentálta távozását: „A párt vezető testületéből múlt év nyarán, önként távoztam. Nem tudtam, és nem is akartam már követni azokat a politikai kanyarokat, melyeket a pártvezetés leírt. Nagy baj, hogy ez a párt akkor vesztette el az irányát és szinte teljes társadalmi támogatottságát, amikor

a legnagyobb szükség lenne Magyarországon egy működőképes zöld pártra.

Ezért viszont hiba kizárólag külső szereplőket és a körülményeket okolni” – részletezte távozásának okát a politikus. Hozzátette: „az pedig elfogadhatatlan, hogy a pártvezetés kulcsszereplői részéről nem történt meg a szembenézés és nem vállalták a felelősséget a választás után. A szombati tisztújítást követően bizonyossá vált, hogy ez nem is fog megtörténni.”