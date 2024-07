Kutatás: elsöprő támogatottsága van Orbán Viktor békemissziójának, még az ellenzéki választók egy része is egyetért

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A Magyar Társadalomkutató felmérése szerint a magyar felnőttek 62 százaléka elégedett Orbán Viktor békemissziójával, amely Ukrajnát, Oroszországot és Kínát is érinti. Az eredmények arra is rámutatnak, hogy az ellenzéki szavazók harmada is támogatja Orbán Viktor béketörekvéseit.

Mint a Mandiner is megírta: Orbán Viktor az Európai Unió elnöki posztja átvétele után nem sokkal először Volodimir Zelenszkij ukrán, majd Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-Ping kínai elnökökhöz látogatott el, hogy segítse az orosz–ukrán háború befejezését.