Manfred Weber kedvence, Bunyós Péter ittasan mutatta meg a pesti éjszakában valódi önmagát

Ha azt gondolja, ő hozza el az új kultúrát, azt miért bunyóval és hőzöngéssel kezdi?

Szinte borítékolható: a szektát ez sem hatja majd meg! Ők mindent is elhisznek a nacijáról is szavazást indító, a szinglilétéről is posztoló figurának, aki

másnapos bódulatában minden információra rögtön rásüti, hogy csupán a propaganda aknamunkája. Rogán Antal nyilván helyette itta le magát, üvöltözött, ütlegelt és sértegetett másokat, ez olyan logikus...

További adalék: vajon mit szólnak ehhez az új barátok, a magyarokat amúgy látványosan rühellő Manfred Weber és társai? Ezt a polgári fazont akarták rapid módon a soraik között tudni? Vele oldják meg az EPP gondjait?