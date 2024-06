Izrael és a világ október 7. után – Különleges vetítést tartottak Budapesten!

A Tett és Védelem Alapítvány, a Magyar-Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetsége, valamint az Abraham Global Peace Initiative (AGPI) június 5-én filmvetítéssel összekötött rendezvényt tartott az Uránia Filmszínházban. Az eseményen levetítésre került az október 7-ei terrortámadásról és az arra adott nemzetközi reakciókról készített The End Of The Innocence (Az ártatlanság vége) című dokumentumfilm. Az AGPI által készített film célja, hogy megvédje Izraelt a rágalmazás, delegitimizáció és dehumanizáció kampányával szemben.

A filmvetítés előtt Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány elnöke a nyitóbeszédében elmondta: a világ nyolc hónap alatt elfelejtette október 7-ét. Avi Benolo, az AGPI elnöke elmondta október 7. előtt a zsidóság reménykedett, hogy végre béke lesz, mert az Ábrahám-egyezmények reményt keltettek bennük. Sokként érte őket a támadás, de az is, hogy a világ ahelyett, hogy Izrael mellé állt volna, gyűlölettel fordult a zsidó állam felé.

Szalay-Bobrovinczky Vince, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára elmondta: rengeteg hol burkolt, hol nyílt támadás éri Izrael államát.

„Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Izrael szövetségeseként számíthat Magyarországra. Továbbra is ki fogunk állni Izrael szuverenitása mellett minden lehetséges fórumon”

– mondta a helyettes államtitkár.

Szalay-Bobrovinczky elmondta: a nyugati nagyvárosokban már október 7. után közvetlenül is tömegek vonultak fel Izrael ellen. Ezeket látva fel lehet tenni a kérdést: merre tart Nyugat-Európa? A palesztin párti tüntetőkkel kapcsolatban hozzátette: Magyarországon az ilyen megmozdulások teljességgel ki vannak zárva. Voltak ugyan próbálkozások, de terrorszervezetet nem lehetséges dicsőíteni a magyar törvények szerint – tette hozzá.

A helyettes államtitkár elmondta: Magyarországon nem kell félnie a zsidó közösségnek. „Soha többet nem fordulhat elő olyan ebben az országban, hogy ne védenénk meg saját polgárainkat. Akkor (nyolcvan éve) nem tettük meg.”

A film előtt felszólalt Yaakov Hadas-Hendelsman Izrael budapesti nagykövete is, aki elmondta: október óta precedens nélküli antiszemitizmus tombol a világban. Egyre többen kicsinyítik vagy egyenesen tagadják, hogy milyen szörnyűségek történtek október 7-én.

Az izraeli diplomata arra figyelmeztetett: lehet antiszemitizmusként kezdődik a gyűlölet, de aztán új célpontot talál.

A The End of the Innocence című dokumentumfilm ezen az oldalon megtekinthető.