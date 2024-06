Elismerték Palesztinát: a spanyol baloldal szabadjára engedte az Izrael-ellenességet

Az Izrael-ellenes retorika csak a baloldali elit ügye vagy a spanyol társadalomban is általános?

Erősen tetten érhető a spanyol társadalomban is. Számtalan tüntetés van Izrael ellen, Palesztina mellett, nemcsak a nagyvárosokban, hanem a vidéki kisvárosokban is. Ezeknek a tüntetéseknek rendszeres kellékei a palesztin zászlók mellett a szocialista/kommunista jelképek, és paradox módon a szivárványos zászlók is. Érdekesség, hogy jellemzően nem a muszlimok vonulnak utcára Izrael ellen, hanem a spanyol baloldal. Szerencsére mindezidáig nem lehetett olyan erőszakos jeleneteket látni Spanyolországban, mint hasonló amerikai vagy brit megmozdulásokon.

De az amerikaihoz hasonlóan a spanyol egyetemi világban is sok szószólója van az Izrael-ellenességnek.

A spanyol rektori konferencia például kiadott egy állásfoglalást, amelyben arra buzdítja a spanyol egyetemeket, hogy szakítsanak meg minden együttműködést azokkal az izraeli egyetemekkel, kutatóintézetekkel, amelyek nem ítélik el az „izraeli népírtást”.

Farkas Vajk

Forrás: Botár Gergely

Lehet azt mondani, hogy a spanyol baloldal Izrael-ellenes, akár antiszemita?

Nem új jelenségről beszélünk. Például, amikor Obama elnök 2016-ban Madridba látogatott, az Egyesült Baloldal nevű kommunista párt egy olyan karikaturisztikus plakátot terjesztett, amelyen egy fekete ember egy pajeszt és kipát viselő ember zsebébe éppen pénzt tesz.

A kommunista gondolati világtól sosem állt távol az antiszemitizmus.

Gondoljunk csak Marxra vagy a szovjet blokk cionista pereire. Ebből a kommunista örökségből indult a mai spanyol szélsőbaloldal is, amely a Podemos felfutásával élte a fénykorát a 2010-es években. Köztudott, hogy a Podemos elindulásához annakidején Venezuelából és sokak szerint Iránból is kapott támogatást. Az új-marxista „woke” ideológia által uralt mai spanyol baloldal és a fősodratú média csak felerősíti ezeket az Izrael-ellenes érzéseket. Mindezt nehezen tudja ellensúlyozni a jobboldali nyilvánosság, a karakteres megnyilvánulásokat jó egy évtizede más témában is kerülő Néppárt, de az Izrael mellett egyértelműen kiálló konzervatív VOX is, amelynek elnöke, Santiago Abascal tegnap, amikor a spanyol kormány elismerte Palesztinát, szimbolikus látogatást tett Izraelbe, ahol fogadta őt Netanjahu miniszterelnök.