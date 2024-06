Hivatalos: az Európai Néppárt felvette a tagjai közé a TISZA Pártot

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke és európai palamenti frakcióvezetője kedden Brüsszelben újságíróknak nyilatkozva kijelentette: támogatja a Tisza Párt csatlakozási kérelmét az EPP pártcsaládjához. Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója kedd délután, zárt ülésen szavaz a Tisza Párt EPP EP-frakciójához való csatlakozási kéreleméről.

Manfred Weber az ülést megelőzően gratulált a Tisza Pártnak ahhoz, hogy az európai parlamenti választások alakalmával megszerezte a leadott szavazatok mintegy 30 százalékát.

A legújabb hírek szerint az Európai Néppárt Képviselőcsoportja ma hivatalosan is úgy döntött, hogy 14 új európai parlamenti képviselőt fogad a soraiban – írta a párt közleményében.

A pártok között szerepel a Tisza Párt is.

„Ezekkel az új tagokkal a néppárti képviselőcsoport megerősíti pozícióját, amely messze a legerősebb képviselőcsoport az Európai Parlamentben” – írták.

Politikai színrelépését követően pedig Magyar Péter többször is azt mondta, ha be is jut listán az Európai Parlamentbe, nem veszi fel a mandátumát, egy héttel a választásokat követően

viszont már arról szavaztatta a követőit, hogy bevállalja-e a havi 20 ezer eurós „kamuállást”.

A listavezető pro érvekkel próbálta győzködni a szavazóit arról, miért lenne mégis jó, ha így tenne. Aligha történt meglepetés: lelkes követőinek 75 százaléka szerint elmehet Brüsszelbe Magyar Péter.

(MTI)

***