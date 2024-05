Schiffer keményen nekiment Magyar Péternek a köztévés vita kapcsán (VIDEÓ)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ahogy azt már olvasóink is megszokhatták, Konok Péter történész, Schiffer András ügyvéd, Ceglédi Zoltán politikai elemző és Hont András újságíró voltak az ATV Öt című műsorának vendégei.

A témák között volt az a nemrég felröppent hír is, hogy a köztévé vitát szervez az EP-listavezetőknek. Azóta persze már a vita híre körül is vita alakult ki. Hont András leszögezte, ő nem fűz nagy reményeket a köztévés vitákhoz, mert azokat korábban is – amikor még voltak –, szigorú keretek közé szorították, és – mint fogalmazott – általában „kiherélték”.

Schiffer András szerint a DK jól reagálta le a dolgot, amikor Molnár Csabáék, annak ellenére, hogy kijelentették, nincsenek illúzióik, hogy a köztévé milyen kereteket szab majd a vitának, végül azt nyilatkozták, hogy szívesen elmennek bárhová, ahol beszélhetnek a terveikről.

Ennek a teljesen nevetséges vitának egy tanulsága van: hogy a Tisza Nyíregyházánál tetőzik, Putnoktól pedig apad. Ez az ember itt napok óta folyamatosan hibázásban van”

– mondta Magyar Péter kapcsán Schiffer András. Hozzátette: „Olyan nincsen, hogy nekivezetek, sok százezer embert a Kunigunda utcának, hogyha nem engedtek be vitázni, és amikor azt mondja az MTVA, hogy akkor tessék idejönni vitázni, akkor azt mondom, hogy hohó, van még 2-3-4 feltételem. Majd miután az MTVA közli, hogy teljesíti azokat, akkor jön a 6-7-8-adik. A Partizánt pedig – ami gyakorlatilag felemelte Magyar Pétert – válaszra sem méltatja.”