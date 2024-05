Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„Magyar Péter ultimátumot adott a köztévének, hogy csak abban az esetben vesz részt az EP-listavezetők vitáján, ha az MTVA fő műsoridőben és élőben közvetíti a vitát. Különbség van aközött, amikor a pártok javaslatot tesznek a vita formájára és megegyeznek arról a vitát szervező médiummal, s amikor ultimátumot adnak, különben nem vesznek részt.

Magyar már hetek óta menekül a vita elől, először abban reménykedett, hogy a köztévé (pontosabban: »a Karmelita«) nem rendez vitát az ellenzék részvételével, ezért feltételnek szabta, hogy ő csak ott vitázik. Most feltételül szabta a főműsoridőt és az élő műsort, azzal a kikötéssel együtt, hogy ne egyidőben legyen vita mind a 11 párt képviselőjével.

Miután a Fidesz döntött úgy, hogy Magyar hamis hősködése alól kihúzza a szőnyeget, nem engedi, hogy vita nélkül induljon a választáson, s a helyzetet Magyar szembesítésére akarja használni, kizártnak tartjuk, hogy ne élőben és ne fő műsoridőben rendezzék a vitát. Nem lehet tudni, hogyan oldják meg, hogy valódi vita legyen, mert 11 ember nem tud vitázni,

de nyilván azt akarják, hogy Magyar ne tudjon elbújni, le tudja leplezni önmagát.

Magyar arroganciája és trumpista pökhendi stílusa mellett a Facebook oldalán közzétett ultimátuma arra utál, hogy Magyar már a köztévés vitából is farol ki. Ultimátuma további követeléseket is tartalmaz, amelyek a médiumok komptenciájába tartoznak, mint »a vita ismétlésének szabályai«. Egyes részletek felhasználása, akkor is a köztévé szerkesztőinek döntési joga, ha ismerjük a köztévé hírhamisító jellegét.