Magyar Péter titokban készített felvétele és a kettős mérce

Juhász Péter, Gulyás Balázs, Tétényi Éva, Sándor Mária, Pukli István, Horváth András, Simicska Lajos, Gémesi György, Pálinkás József, Márki-Zay Péter, Törley Katalin és Pankotai Lili után kétség sem fér hozzá, a politikai babérokra törő Magyar Péternek szintén sikerült berobbannia a közéletbe.

Magyar Péter tanúkihallgatása Központi Nyomozó Főügyészség Magyar Péter, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter volt férje korábban közölte, hogy hivatali vesztegetésről és annak feljelentése elmulasztásáról van tudomása. Az ügyben több magánszemély tett feljelentést, amelynek nyomán a KNYF szervezeti egysége, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozást rendelt el, és a tényállás tisztázása miatt beidézték Magyart, aki tanúként vallomást tett és az úgynevezett Völner–Schadl-ügyről közölt állításokat.

2024 eddigi legintenzívebb ügyének, a kegyelmi botrány árnyékában színre lépő Magyar rengeteg kritikával illeti a politikai rendszert. Holott 2006-tól kezdve jómaga aktívan segítette a jelenlegi kormánypártokat, 2010-től pedig mint a külügyi tárca munkatársaként, majd szakdiplomataként érvelt Brüsszelben a budapesti kabinet érdekében.

2018-tól a Magyar Fejlesztési Bank igazgatóságába került be, egy évre rá megkapta a Diákhitel Központ vezérigazgatói székét, de a 2022-es parlamenti voksolásokat követően szintén pozíciókban részesült: előbb a Magyar Közút Nonprofit Zrt., majd a Volánbusz Közlekedési Zrt. igazgatóságába került be. Az MBH Bank felügyelőbizottsági tagságáról nem is beszélve.

Idén azonban Varga Judit exférje viharos gyorsasággal kezdte építgetni az immár kormánykritikus politikai karrierjét,

kezdve azzal a Facebook-bejegyzésével, ami a fentebb sorolt tisztségeitől történő megválás körülményeivel foglalkozott. Mindezt azután, hogy Novák Katalin köztársasági elnök, illetve volt felesége, Varga Judit országgyűlési képviselő, egykori igazságügyi miniszter bejelentette lemondását.