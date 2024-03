Rengetegen álltak ki Varga Judit mellett megrázó interjúja után

Az elhangzottak ellenére úgy tűnik,

idehaza csupán baloldali közszereplők sérelme esetén lehet hiteles #metoo-ról beszélni,

jobboldalon nincsenek áldozatok, kormányzati machinációk vannak ez ügyben is.

Pankotai Lili, az egyik Magyar Péter előtti ellenzéki messiás szerint az egykori igazságügyi tárcavezető „egyetlen szava sem bizonyítható, hiszen nem voltunk ott a Magyar családnál”. A fiatal aktivista szerint minden politikust „az tesz alkalmassá hivatása gyakorlására, hogy az átlagembernél jobban tud hazudni, színészkedni, manipulálni”.

A valós társadalmi támogatottsággal küzdő Magyar Szocialista Párt (MSZP) politikusa, EP-listavezetője, Tüttő Kata hálás Magyar Péternek. „Az, amit tesz, három nagyon fontos, pozitív, szerintem nem szándékolt externáliával járt a mi életünkben, de ezekről most nem fogok beszélni” – mondta a PestiSrácok.hu videójában.

Donáth Anna Momentum-vezér azonban már igyekezett olyan véleményt megalkotni – politikai állítása mellett –, amely közelebb áll az egészséges közéleti párbeszédekhez. „Empatizálok Varga Judittal, mint mindenkivel, akinek sikerült kilépnie egy borzasztó kapcsolatból, ahol minimum lelki és verbális bántalmazásban volt része. Ez azonban semmit nem von le a tényből, hogy Magyar Péter hangfelvétele az elmúlt évek legsúlyosabb bizonyítéka a rendszer korruptságára, ennek a kormánynak pedig buknia kell” – írta közösségi oldalán.

Mégis rengetegen álltak ki Varga Judit mellett interjúja után

A volt tárcavezető mellett természetesen továbbra is kiáll saját politikai közössége. „Világos. Azt is a dollármédia mondja meg, hogy mik a legfontosabb dolgok.

Egy holmi kis, éveken át tartó családon belüli erőszak? Ugyan már! Mit számít az nekik, pláne ha történetesen egy jobboldali nő az áldozat?!”

– ez olvasható Kocsis Máté fideszes frakcióvezető oldalán.

Bayer Zsolt publicista, jobboldali véleményvezér a Magyar Nemzet hasábján osztotta meg véleményét. Mint fogalmazott:

Nézem ezt a nagyszerű nőt. Néha elsírja magát, de erőt vesz magán. Megszabadult. Volt hozzá ereje. Ehhez is volt.

A jakobinusok pedig most őt kérik számon. A jakobinusok, akik eddig minden, még a legképtelenebb állításoknak is azonnal hitelt adtak, akik halálba kergettek színházi rendezőt, akik eltüntettek a szakmából másik színházi rendezőt és zseniális filmrendezőt (Megáll az idő), akik készpénznek vették, hogy a volt amerikai elnök húsz vagy harminc éve egy New York-i nagyáruház női fehérneműosztályának próbafülkéjében fényes nappal megerőszakolt egy nőt, ezek a jakobinusok most számon kérik Varga Juditot, bizonyítékokat követelnek tőle, és vigyorgó emojikkal árasztják el a tragédiáját.”

Deutsch Tamás, aki épp Varga Judittól vette át a nagyobbik kormánypárt európai parlamenti listavezetői pozícióját, az RTL kérdésére azt válaszolta – utalva az influenszertüntetés mottójára –, „odakinn szörnyek járnak diktafonnal és nadrágszíjjal”.

Politikai oldaltól függetlenül szólalt meg Ferencváros balliberális polgármestere, Baranyi Krisztina.

„Nem néztem meg Varga Juditot, mert szerintem rendkívül megalázó egy nőnek erről beszélnie. Engem arról, hogy ez egy bántalmazó, súlyosan bántalmazó kapcsolat volt, nem Varga Judit győzött meg, hanem Magyar Péter maga azzal a Facebook-poszttal, amit a HVG-cikk megjelenése előtt tett közzé, és azzal a támadással, a szóhasználata, a hangvétele, minden tipikus példája volt annak, ami egy bántalmazó kapcsolatban történik” – mondta.

Fodor Gábor korábbi liberális politikus úgyszintén. „Én mást gondolok erről, mint a (Kukorelly – a szerk.) Bandi, nekem hiteles volt Varga Judit teljes egészében, tehát szerintem aki átélt már ilyet, vagy látott már ilyet a családi környezetében, az pontosan tudja, hogy sajnos ezek a dolgok teljesen így szoktak megtörténni, ahogy abból a tegnap esti interjúban lehetett látni. Nekem hiteles volt, felkavaró volt” – vélekedett Fodor a Hír TV Napi aktuális című műsorában.

De a Jobbik egykori politikusa, Varga-Damm Andrea is hasonlóképpen értékelt.

Nem csak fájdalmas volt végig nézni ezt,

hanem szembejött velem a hivatásomban a most másodfokú döntésre váró ügyem, amelyben az ottani bántalmazó, nárcisztikus apa szinte szó szerint ugyanezekkel bántalmazza a három gyermekét és azok édesanyját” – írta közösségi oldalán, hozzátéve: „olyan ez, mintha ugyanazt a forgatókönyvet írná a biokémia mindegyik nárcisztikus, személyiségzavaros ember agyába”.

Többen szakmai oldalról közelítették meg az ügyet. Túry Dániel Miklós ügyvéd TikTok-oldalán elemezte Varga Judit és Magyar Péter házasságát, kizárólag családjogi szempontból. Az interjúban elhangzottakat hitelesnek véli, mert – mint fogalmazott – az irodájában hetente beszélget olyan ügyfelekkel, akik szinte ugyanazt adják elő, amit a korábbi igazságügyi tárcavezető.

Magyarország egyik legismertebb médiaszemélyisége is kiállt Varga Judit mellett. „Ne hagyjuk, hogy az ilyen nárcisztikus szörnyetegek elérjék, hogy kevésnek érezzük magunkat!” – olvasható Vasvári Vivien modell Instagram-bejegyzésében.