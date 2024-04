Ha kell, négy keréken, ha kell, a levegőből érkezik a segítség – mentőorvost kérdeztünk

De emellett találkoznak komoly krízishelyzetekkel és a halállal is. Hogy lehet ezeket a helyén kezelni? Mik a megküzdési stratégiáik?

A rövid és könnyebb válasz az lenne, hogy ez a hivatásunk, ezt gyakoroljuk. Ami egész biztos: a megküzdési stratégiánk széles skálán mozog. Ha megnézzük a mentőszolgálatnál dolgozók általános egészségügyi állapotát, akkor látjuk, hogy akadnak sajnos rossz gyakorlatok. De van olyan mechanizmus is, hogy egymás között kibeszéljük, megbeszéljük a megélteket. Míg mások magukba raktározzák, elzárják a rossz élményeket egy „dobozba”. Ezt a pszichológia hasításnak is nevezi. Egy kutatás nemrég kiderítette, hogy a mentődolgozók nagy része a semleges stratégiát használja: ez lehet pozitív is, de a kiégés előszobáját is jelentheti.

Nekem nagyon sokat jelent a családi háttér, otthon el tudom mesélni az eseteket.

A helyszínen élesben pedig úgy tudunk higgadtak maradni, hogy erre vagyunk trenírozva.

Megy a game on, fókuszálni kell, el kell látni a betegetek a megtanult algoritmusok szerint. Ez egy nehéz fázis, de ha sikerül, és jól élünk együtt szituációval, akkor maximális teljesítményt tudunk adni, és ki tudjuk zárni a külvilágot. Mondhatjuk úgy, hogy flowba kerülünk, mikor az elsajátított és begyakorolt szabályokat és eljárásrendeket hívjuk elő.

Mennyiben másabb ez egy mentésirányítónál?

Míg mi, mentők ellátjuk a beteget, elvisszük a kórházba, utána dokumentálunk, rendbe tesszük a mentőautót, majd ha kell, új esethez megyünk, addig a mentésirányítónál biztos, hogy csörögni fog a telefon. Lehet, hogy egy olyan ügyfél lesz majd a vonal végén, aki egy kis dolog miatt fog reklamálni, de az is lehet, hogy egy sokkos állapotban lévő személy hívja a 112-őt, akinek újra kell éleszteni a gyermekét vagy más hozzátartozóját.

Ők egy szélesebb spektrumon mozognak. Sokkal több impulzus éri őket rövid idő alatt.

A mentésirányítóinknak van egy alapképzésük, ahol megtanulják különböző, valósághű szimulációkon keresztül, hogy miként kell kezelni a különböző befutó hívásokat. Emellett folyamatosan auditálva vannak. A mentőszolgálat egy egysége több tízezer percnyi anyagot hallgat vissza, és elemzi ki az adott diszpécser szakmaiságát, a módszereit. Azaz kapnak egy jó feedbacket. Ugyanakkor ez nem egy nyomasztó rendszer, a mentésirányítók szeretettel fogadják ezeket a visszajelzéseket, be tudják építeni a munkájukba. A harmadik pillér pedig egy világon egyedi protokollrendszer, amelyet minden hívásnál követniük kell.

Hogy épül fel ez a protokollrendszer?

Egytől ötig kategorizáljuk a betegeket, hogy milyen súlyos az állapotuk. P1 (prioritás – szerk.) esetén azonnal indítani kell a mentőautót. Idetartozik például az újraélesztés, az eszméletlen beteg, a kritikus állapotú beteg. P2 esetén is azonnal indul az autó, de nem kötelező a legközelebbi mentőegységet riasztani. A P3, P4, P5 pedig egyre kisebb prioritású eseteket takar. Van, amelyekhez nem is muszáj feltétlen autót küldeni. A mentőautók és az esetkocsik mellett olyan speciális egységeink is vannak, mint a robogós vagy a biciklis mentő vagy a mentőhelikopter.

Constantinovits Miklós úgy véli, hogy fontos lenne már az iskolákban nagyobb hangsúlyt fektetni az elsősegélynyújtás és/vagy újraélesztés oktatására. De jó kezdeményezésnek tartja a Szívcity alkalmazást is, amely megmutatja a felhasználóknak, hogy egy adott városon, kerületen belül hol található újraélesztő készülék, és hogy kell azt használni. Sokat tud ugyanis véleménye szerint jelenteni, ha valaki el tudja kezdeni az újraélesztést, akárcsak a mellkaskompressziókat, ezzel is növelhető a túlélés esélye.

A koronavírus-járvány miként formálta át a mentők munkáját?

Ez sokrétű. Még nekünk mentődolgozóknak is, akik naponta szembesülünk tragédiákkal, megterhelő volt látni, hogy mennyivel emelkedett meg ezeknek a drámai helyzeteknek a száma a pandémia ideje alatt. Hihetetlen mértékű terhelésen mentünk keresztül.

Nekünk ez egy egészségügyi háborús helyzet volt.

Adott egy mély önismeretet a mentődolgozóknak, hiszen a halállal annyiszor kellett szembenézni, amit nem biztos, hogy az ember normál körülmények között elviselt volna, viszont abban az időszakban muszáj volt, menni kellett. Mindezek mellett adott egy bajtársi összefogást is az egészségügyi dolgozóknak: helyt álltunk és sikerült végig harcolni ezt az egészet. Szervezetileg pedig nagyon sokat tanultunk, legyen szó az autók koordinációjáról vagy az eszközpark bővítéséről. De a védőruhák, más néven a „szkafanderek” azóta is a mentőautók felszerelésének részei. A járvány után pedig szó szerint fellélegezhettünk.

Milyen múltra tekint vissza Magyarországon a légimentés? Hány állomásról tudnak a levegőbe emelkedni szükség esetén a helikopterek?

Hosszú története van idehaza a légimentésnek. Talán az első jelentős mozzanata az volt, mikor a járványos gyermekbénulás miatt lélegeztetésre szoruló betegeket mentőrepülővel szállították Magyarország területén belül. Megközelítőleg a ’80-as években jelentek meg az első helikopterek. Ekkor még lokális szinten, egy-egy egyesület végzett mentést, majd ez a ’90-es években egységesült: ekkor jött létre a Magyar Légimentő Nonprofit Kft..

Jelenleg hét légimentőbázissal üzemelünk: Budapest, Miskolc, Debrecen, Szentes, Szekszárd, Marcali, Balatonfüred, Budaörs. Ezeken a bázisokon egy-egy helikopter található, mellettük pedig egy-egy mentőautó is rendelkezésre áll, hiszen rossz idő vagy rossz látási viszonyok esetén a gépek nem szállnak fel, ilyenkor földi mentőként ügyelünk. A légimentők nagy része a földi mentőszolgálatnál is dolgozik, évente képzéseken vesznek részt. A pilóták mellett pedig általában egy mentőtiszt, – akit paramedikusnak hívunk – áll szolgáltban, mögöttük ülünk mi mentőorvosok. A helyszínen mi felelünk az egészségügyi feladatokért.

Miben tér el a mentőhelikopter felszereltsége egy mentőautóétól?

Jelentős különbség nincs a felszerelésben, de vannak olyan sarkalatos pontok, melyekben különbözünk. Szám szerint kevesebb tű vagy fecskendő van nálunk. Minden légimentő műszak úgy indul reggel, hogy végigmegyünk egy check listán.

Gyakorlatilag becsukott szemmel tudjuk, hogy a helikopterben mi, hol van.

Minden helikopter rendelkezik egy ultrahang készülékkel, és invazív vérnyomásmérést is tudunk végezni. Ez egy speciális, artériás vérnyomásmérés, amit a kórházak intenzív osztályán vagy egy-egy sürgősségi szoktak használni. Ez abból áll, hogy bedugnak egy katétert az artériába, és úgy mérik meg a beteg vérnyomását. Illetve minden helikopteren van vér, ami szintén unikális dolog.

Mik azok az esetek, amikor a medicopternek fel kell szállnia?

A mentésirányítóknál van egy helikopter riasztási kritérium, ami alapján riasztani kell a helikoptert. A diszpécsereknek nincs közvetlen rálátása arra, hogy melyik gép éppen hol van, ezért felhívja a légi koordinátort, aki Budaörsön ül, és látja, hogy a helyszín alapján melyik helikopternek kell elindulnia, valamit azt is tudja mérlegelni, hogy lesz-e annak szakmai vagy időbeli nyeresége, ha közbelépnek a légimentő egységek. De