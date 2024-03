Újabb gyanúsított kerülhet rács mögé a DK-s vezetésű Óbuda korrupciós botrányában

A megalapozott gyanú szerint egy férfi a kft-jén keresztül 2021-ben szolgáltatások nyújtására, illetve eszközbeszerzésekre

fiktív szerződéseket kötött a Budapest Főváros III. Kerület – Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal,

illetve az egyik gyanúsított társa által kijelölt két gazdasági társasággal.

A gyanúsítottak a fiktív szerződések ellenértékeként beérkezett pénzösszegeket készpénzben felvették, és korrupciós célokra fordították. A bűncselekmények elkövetéséhez használt cég megszűnt, a gyanúsított a cég könyvelési iratainak őrzéséről a törvényi követelmények ellenére nem gondoskodott. A nyomozó ügyészség a négy személlyel korrupciós és gazdasági bűncselekmények megalapozott gyanúját közölte.

A Magyar Hírlap akkor azt írta:

a nyomozók kiérkezése összefüggésben állhat a 2022-es országgyűlési választás előtt kirobbant üggyel.

A közvélemény által akkor Anonymous-videóként elhíresült hanganyagban többek között

Szabó Tímea párbeszédes országgyűlési képviselő kampányáról is beszélnek.

Mint ismert: az akkor nyilvánosságra hozott felvételen az hallható, ahogy Óbuda vonatkozásában P. Gábor és F. László visszaosztott, illetve külföldről érkező pénzekről beszélgetnek.

P. Gábor 2020-ig a XIX. kerületi Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Gajda Péter kispesti szocialista polgármester jobbkeze volt, s egy ideig a polgármester kabinetfőnökeként is dolgozott. P. Gábor ezen kívül Karácsony Gergely kampányában is közreműködött, Óbudán pedig az önkormányzati lap irányítását is rábízta Kiss László DK-s polgármester.

Szabó Tímea tagad

Én nem tudok semmit erről az ügyről”

– így reagált Szabó Tímea a nyomozók kiszállását követő napon a Magyar Nemzet által feltett kérdésekre. A lap szerint ez a kijelentés azért is furcsa, mert Szabót az óbudai választókerületben indította a Párbeszéd, így