Szabó Tímea még csak nem is hallott róla, hogy a III. kerületi önkormányzatnál rendőrök jelentek meg (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

***

A Mandiner szerdán beszámolt róla, hogy civil ruhás nyomozók lepték el az ellenzéki vezetésű III. kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalának óbudai épületét.

Könnyen lehet, hogy a nyomozók kiérkezése összefüggésben állhat a 2022-es országgyűlési választás előtt kirobbant üggyel.

A közvélemény által akkor Anonymous-videóként megismert hanganyagban többek közt Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusának és országgyűlési képviselőjének kampányáról is beszélnek. Az akkor nyilvánosságra hozott felvételen az hallható, ahogy Óbuda vonatkozásában P. Gábor és F. László visszaosztott és külföldről érkező pénzekről beszélgetnek.

Én nem tudok semmit erről az ügyről”

– így reagált Szabó Tímea a Magyar Nemzet által feltett kérdésekre. A lap szerint ez a kijelentés azért is furcsa, mert Szabót az óbudai választókerületben indította a Párbeszéd, így meglepő lenne, ha nem hallott volna arról, hogy a III. kerületi önkormányzatnál civil ruhás nyomozók jelentek meg.

A politikus ennek ellenére azt mondta, hogy P. Gábort életében nem látta és azt sem tudja, hogy kicsoda.

A Magyar Nemzet megjegyezte, hogy P. Gábor korábban a kispesti MSZP-s polgármesternek is dolgozott. Gajda Péter most arról számolt be, hogy csak annyit tud az ügyről, amennyit a sajtóban olvasott, azt azonban elárulta, hogy P. Gábor korábban valóban a munkatársa volt, szavai szerint egy kreatív, szorgalmas fiatalemberről van szó és kétli, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***