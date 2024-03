220 millióért kínálják a magyar Nobel-díjas házát

Érdekes hirdetésre bukkant a Mandiner az ingatlan.com oldalán. Nem kevesebb, mint 220 millió forintért árulják Szegeden azt a 250 négyzetméteres, 7+2 szobás házat, amelyben a város leghíresebb egykori lakója, a Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert is élt. Az ingatlanhoz egy 614 négyzetméteres telek is tartozik. De miért is nevezik a város leghíresebb egykori lakójának Szentgyörgyit? A tudós saját bevallása szerint véletlenül jött rá arra, hogy a paprikából nagy mennyiségű C-vitamin nyerhető. Káposztából és citrusfélékből próbált C-vitamint kinyerni korábban, ám kevés sikerrel járt.

Egyik este aztán paprikasalátát készített a felesége a szegedi otthonukban, ő viszont nem akarta megenni,

így azt mondta, elviszi a laboratóriumba, s megnézi a paprikát C-vitamin szempontjából. Így is tett, s meglepetésére a paprikasaláta rengeteg C-vitamint tartalmazott. Ettől kezdve az összes munkatársát befogta paprikatisztításra és egy hét alatt másfél kiló C-vitamint nyertek ki a zöldségből (jellemző módon az amerikai tudósok egy év alatt csupán 25 grammot tudtak előállítani a mellékveséből). A többi ismert. Szentgyörgyi Albert 1937 októberében megkapta a Nobel-díjat.

Szentgyörgyi Albert (jobbra) átveszi a Nobel-díjat a svéd királytól.

Fotó: Arcanum/Pesti Napló

Csütörtök este volt, a város pedig felbolydult hír hallatán. Szigethy József világhírű hegedűművész szegedi koncertje alatt terjedt el a hír, hogy Szentgyörgyi Nobel-díjas, a koncert szünetében pedig már mindenki ezt taglalta. A tudós Templom téri lakásához siettek az emberek, éjjel pedig szerenádot adott a tiszteletére az ötven főt számláló cigányzenekar.

Szentgyörgyi kedvenc nótáit húzták, ő pedig az erkélyre lépve meghatottan fogadta az egyedi köszöntőt.

1937. december 10-én nagy terjedelemben foglalkoztak az újságok a stockholmi díjátadóval, ahol természetesen Szentgyörgyi is megjelent. Az Est nevű napilap a következőképpen festette le a pillanatot, amikor a magyar tudós kiment átvenni a Nobel-díjat: „Most következik a mi nagy pillanatunk. Ő elindul a díjért. Arcán fáradt mosoly, mintha hosszú, nehéz út után jutna el a célhoz. A lépcsőn haladva feleségére néz, szeretettel, hálával. Az asszony szemében könny. Lánya öklét harapdálja izgalmában” – fogalmazott az újság.