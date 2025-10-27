Ft
10. 27.
hétfő
Orbán Viktor napokon belül átveheti a „Nobel-díjat" – de van egy csavar a történetben

Orbán Viktor napokon belül átveheti a „Nobel-díjat” – de van egy csavar a történetben

2025. október 27. 10:24

A szerb Nobel-díjnak szánt Planetary Tesla-elismerést Belgrádban veheti át a magyar miniszterelnök mellett Alekszandar Vucsics, Elon Musk és Novak Djokovics is.

2025. október 27. 10:24
null

A Planetary Tesla-díjat 2025. november 10-én adják át Belgrádban, a díjazottak között szerepel Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, Alekszandar Vucsics szerb elnök, Elon Musk és Novak Djokovics teniszező mellett – írja a Tanjug.

A díj célja, hogy szerb Nobel-díjként ismerjék el

– hangsúlyozta Branislav Lecics projektigazgató.

Idén Krasznahorkai László magyar író kapta az „igazi” irodalmi Nobel-díjat, aki így egészen illusztris társaságba nyert bebocsátást. Olyan honfitársainkhoz csatlakozott, mint például Szent-Györgyi Albert, Gábor Dénes vagy Kertész Imre. A két legutóbbi magyar Nobel-díjast éppen két éve, 2023-ban köszönthettük, Karikó Katalin a fiziológiai és orvostudományi, Krausz Ferenc pedig a fizikai Nobel-díjat vehette át.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

ydfretr
2025. október 27. 12:07
Mi újság csicskák, megemésztettétek már, hogy az ellenzéki "megemlékezésen" többször annyian voltak, mint a birkameneten? Vagy maradt a kognitív disszonancia?
nedudgi
2025. október 27. 11:52
10 évvel ezelőtt aligha gondolta volna valaki, hogy a szomszédainkkal (akik lenéznek és utálnak minket a baloldal szerint) ilyen kapcsolatot sikerül kialakítani.
dundi-fan3
2025. október 27. 11:45
Ez egy nagyon komoly elismerés lenne! Különösen annak fényében, hogy Djokovics Görögországba költözött Vucsics miatt.
massivement5
2025. október 27. 11:43
Már tényleg csak a magyarka-foci és Orbán Viktor kedves pártfőtitkár nertárs magasztos dicsőítése van a narancskommunista mandineren. A magyar roncstársadalom legaljának ennyi is elég a rövidital meg a kannásbor mellé.
