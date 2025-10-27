Orbán Viktor napokon belül átveheti a „Nobel-díjat” – de van egy csavar a történetben

A Planetary Tesla-díjat 2025. november 10-én adják át Belgrádban, a díjazottak között szerepel Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, Alekszandar Vucsics szerb elnök, Elon Musk és Novak Djokovics teniszező mellett – írja a Tanjug.

A díj célja, hogy szerb Nobel-díjként ismerjék el

– hangsúlyozta Branislav Lecics projektigazgató.

Idén Krasznahorkai László magyar író kapta az „igazi” irodalmi Nobel-díjat, aki így egészen illusztris társaságba nyert bebocsátást. Olyan honfitársainkhoz csatlakozott, mint például Szent-Györgyi Albert, Gábor Dénes vagy Kertész Imre. A két legutóbbi magyar Nobel-díjast éppen két éve, 2023-ban köszönthettük, Karikó Katalin a fiziológiai és orvostudományi, Krausz Ferenc pedig a fizikai Nobel-díjat vehette át.