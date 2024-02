Egy áthallásos zeneszöveg miatt tüntették el Juhász Elődöt és a Zenebutikot a tévé képernyőjéről

A nyolcvanas években kevés népszerűbb műsor volt a televízióban a Zenebutiknál, amelynek ön volt a szerkesztő-műsorvezetője, előtte pedig a Magyar Rádióban dolgozott csaknem húsz évig. Akkoriban a vallás a tűrt kategóriába tartozott. Sosem származott hátránya abból, hogy köztudottan hithű katolikus?

Nem, mert mindezt a magánéletemként kezeltem. Polgári családban születtem 1938 májusában, és kisgyerekkoromtól vallásos nevelésben részesültünk. A többes szám néhai nővéremre és rám vonatkozik. Bár később hosszú ideig nem voltam templomba járó ember, a hit mindig ott volt az életemben vezérmotívumként – mondja Juhász Előd.

A Zenebutikban olyannyira népszerű volt, hogy még Gálvölgyi János is paródiát készített önről. Milyen érzésekkel nézte?

Nekem tetszett, nem éreztem kellemetlennek. Szerintem az emberek sem azt látták benne, hogy na, Gálvölgyi hülyét csinált a Juhász Elődből, hanem azt, hogy milyen jól leutánozta a hangot, a gesztusokat, a kézmozdulatokat, sőt, még a bandzsítást is. Olyannyira nem bántott, hogy a Zenebutikba is meghívtam és ott el is mondtam, szerintem jobb volt, mint az eredeti. Gálvölgyi tehetséges pali, ez volt az egyik legsikerültebb paródiája.

Ha találkozunk, örömmel köszönünk egymásnak, de – ahogy hallom –, ő nyilvánosan úgy politizál, ami az én értékrendemtől távolabb esik.

Juhász Előd (jobbra), a híred orosz zeneszerző, Sztravinszkij társaságában. A fotó 1963-ban készült.

Fotó: MTI-archív/Molnár Edit

Azt sem tudhattuk a Zenebutikot nézve, hogy a műsorvezető egy végzett, nagy műveltségű zenetörténész. Hogyan jött mindez az életébe?

Édesapám mérnök volt, egyenes út vezethetett volna abba az irányba. Aztán, mondhatni Isteni sugallatra, úgy tizenhat évesen jött a zene! Tízéves koromtól tanultam ugyan zongorázni, de nem voltam kiugró zenei tehetség. Máig őrzöm az intőt, amelyet a zongoratanárnőm írt:

„Előd előre haladásával nem vagyok megelégedve. Aláírás: Zsóka néni.”

Rengeteget kellett bepótolnom. A Toldyban érettségiztem, jelesre. Jelentkeztem az akkor főiskolának hívott Zeneakadémiára. Két helyre is. A karmesterképzőbe, ami nagyon tetszett – de hála Istennek, oda nem vettek fel – és jelentkeztem a zenetudományi szak zenetörténet tagozatára is. Ide felvettek, csodás öt esztendőt ajándékozott a sors a legnagyszerűbb tanárokkal! Így lett belőlem zenetörténész.

A Zeneakadémián Kodály Zoltánnal is többször találkozott, bár nem volt a tanítványa. Igaz, hogy Kodálynak nagyon nem tetszett a hatvanas évek elején kibontakozó hazai könnyűzene?