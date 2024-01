Gregor Bernadett: Karády Katalin maga volt a Hamvadó cigarettavég

A Jó a rosszat elfeledni című előadás kapcsán (amely január végén az Újszínházban látható) adódik a kérdés, miért pont Karády élettörténetében mélyült el Gregor Bernadett, hiszen a magyar színjátszás számtalan legendás művészt sorakoztat fel. Ő is kereste az okát: „Ez a része valahol megmagyarázhatatlan, hiszen kisgyerek voltam még, amikor a nyolcvanas években a tiltás után újra meg lehetett venni Karády lemezeit – kezdi Gregor Bernadett, Jászai Mari-díjas színésznő. – Hallottam őt a rádióban, lenyűgözött és bár nem voltam érett rá, mégis

megvetettem a szüleimmel a lemezeit, kazettáit és sokszor meghallgattam.”

Felvetjük, hogy karakterben van némi hasonlóság, hiszen Karády Katalin mellett Gregor Bernadett tekintetében is érezni egyfajta szomorúságot. Nem véletlen, hogy már a főiskola elején megkérdezte tőle az egyik tanára: Gregor, maga miért ilyen szomorú? „Azt mondják, és én is érzem, hogy a Karády-dalok hangulata illik hozzám. Szerethető, sokszor szomorkás, melankolikus dalok.”

Karády Katalin ünnepelt színésznőből lett üldözött.

Fotó: MTI/reprodukció

Mindig is izgatta Karády személyisége, életének tanulságai, ezért néhány éve mélyebben is beleásta magát a tragikus sorsú színésznő történetébe. Megpróbálta megfejteni a Karády-titkot, az elsöprő sikerének hátterét, azt, hogyan fordulhat elő, hogy jön valaki a semmiből és pillanatok alatt megkerülhetetlen sztár lesz, olyannyira, hogy nyolcvan évvel később is róla beszélünk. Gregor Bernadett szerint

Karády mély érzésű, érzékeny, sebezhető ember volt és szokatlan ideál.

„Szokatlan, hiszen a Halálos tavasz című film előtt, ahol debütált, a szőke naivák számítottak szimbólumnak.” Természetesen megnézte azt a vágatlan videót is, amelyet a rendező Sándor Pál vett fel, aki hosszú évtizedekkel később meglátogatta Karádyt a New York-i önkéntes száműzetésében. „Most is libabőrös vagyok, ha felidézem magamban a beszélgetést” – folytatja Gregor Bernadett.