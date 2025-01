Egy bizonyítás körvonalai – újra egy színpadon a Nemzetiben balesetet szenvedett színészek

Nyitókép: Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia (Centrál Színház)

Szűk egy hónap múlva, február 8-án mutatja be a Centrál Színház az Egy bizonyítás körvonalai című darabot. David Auburn Pulitzer- és Tony-díjas drámája a XXI. század eddigi legnagyobb Broadway-sikere lett, filmes feldolgozásában Sir Anthony Hopkins és Gwyneth Paltrow játszotta a két főszerepet. Az előadásban a Nemzeti Színházban 2023 őszén balesetet szenvedett Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia újra együtt szerepelnek, ráadásul megint apa-lánya párosként. A színészek külön-külön már korábban visszatértek a színpadra: Szász Júlia szeptember óta a 2:22 című, ugyancsak Centrál-produkcióban, Horváth Lajos Ottó pedig a Játékszínben decemberben debütált A Da Vinci-kódban látható.

Az Egy bizonyítás körvonalai központi témája, hogy egy zseniális szülő árnyékában hogyan járhatja a saját útját és hogyan bizonyíthat a gyerek. Catherine (Szász Júlia) éveken át gondját viselte sziporkázó szellemű, ám meglehetősen labilis matematikus apjának (Horváth Lajos Ottó), akinek a halála után nemcsak a fájdalmával, de Robert jegyzeteivel és azzal a kínzó kérdéssel is egyedül marad: ő mit kezdjen ezentúl magával? Közben feltűnik a nővére, Claire (Balla Eszter) és az apa egykori tanítványa, Tom (Puskás Dávid) is, miközben lassan körvonalazódik az újabb kérdés:

mi van, ha nemcsak a zsenialitás, de az őrültség is ugyanúgy örökölhető?

„Ez a darab nekem a bizalomról szól. Metaforikusan úgy is mondhatnám, hogy a felénk áradó bizalom nekünk olyan, mint a növényeknek a napfény, enélkül nem tudunk élni. Kisgyermekként mindenki csupán ígéret, és rászorul arra, hogy a felnőttek elhiggyék: egyszer ő is hasznos és sikeres tagja lesz a közösségnek. Egy barátság vagy szerelem kezdetén is bizalmunkkal ajándékozzuk meg a másikat. Ez a darab a bizalom iránti hatalmas igényünket és a hiányából fakadó fájdalmunkat tudja megszólítani” – mondta Puskás Tamás rendező, a Centrál igazgatója.

Mint ismeretes, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó – még a Nemzeti Színház tagjaiként – egy 2023. novemberi Rómeó és Júlia-előadás alatt szenvedtek súlyos balesetet, amikor több métert zuhantak a vastraverzekből álló díszlet tetejéről. Mindkettejüket műteni kellett őket, a testi-lelki felépülésük – különböző mértékben – ma is tart, Horváth Lajos Ottónak emellett maradandó fogyatékossága is lett.