Gregor Bernadett is csatlakozott egy digitális polgári körhöz

Gregor Bernadett színésznő is tagja lett az Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos kezdeményezésére létrehozott, újonnan megalakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körnek (ÁDPK) – számolt be a Bors. A hétvégén bejelentett induláskor a szervezet 14 taggal kezdte meg működését, köztük több ismert közéleti szereplővel, például

Gregor Bernadettel, Gecse Viviennel és Cser-Palkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével.

A kezdeményezés azt mutatja, hogy a hazai hírességek körében egyre nő az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt – korábban például Szabó Zsófi is csatlakozott a gazdasági témájú DPK-hoz, majd nagykövetként a Női DPK-hoz.

A színésznő elkötelezett támogatója az állatvédelem ügyének

Gregor Bernadett számára az ÁDPK-tagság nemcsak szakmai, hanem személyes szempontból is különösen fontos. Mint elmondta, az állatvédelem már hosszú ideje a szívügye: az ÁDPK-hoz való csatlakozás mellett az Alapítvány kuratóriumában is aktív szerepet vállal.