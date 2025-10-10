Ft
színésznő állatvédelem ÁDPK Gregor Bernadett Ovádi Péter

Gregor Bernadett is csatlakozott egy digitális polgári körhöz

2025. október 10. 21:14

A színésznő elkötelezett támogatója az állatvédelem ügyének.

2025. október 10. 21:14
Gregor Bernadett színésznő is tagja lett az Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos kezdeményezésére létrehozott, újonnan megalakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körnek (ÁDPK) – számolt be a Bors. A hétvégén bejelentett induláskor a szervezet 14 taggal kezdte meg működését, köztük több ismert közéleti szereplővel, például 

Gregor Bernadettel, Gecse Viviennel és Cser-Palkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével. 

A kezdeményezés azt mutatja, hogy a hazai hírességek körében egyre nő az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt – korábban például Szabó Zsófi is csatlakozott a gazdasági témájú DPK-hoz, majd nagykövetként a Női DPK-hoz.

A színésznő elkötelezett támogatója az állatvédelem ügyének

Gregor Bernadett számára az ÁDPK-tagság nemcsak szakmai, hanem személyes szempontból is különösen fontos. Mint elmondta, az állatvédelem már hosszú ideje a szívügye: az ÁDPK-hoz való csatlakozás mellett az Alapítvány kuratóriumában is aktív szerepet vállal.

 „Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén – fogalmazott a színésznő. Hangsúlyozta, hogy számára a legfontosabb a figyelemfelkeltés és a szemléletformálás, hiszen valódi változás csak az emberek aktív részvételével érhető el.

Nyitókép: Facebook

 

