„Az állattartásról mindig felelősséggel kell dönteni, hiszen akár évtizedekre köteleződünk el egy társ mellett” – kormánybiztos a Mandinernek

Nyitó- és belső kép: Kovács Bálint

Milyen évet zár az állatvédelem? Milyen fontosabb előrelépések történtek 2024-ben?

Az elmúlt év során a hazai állatvédelem történetében példátlanul átfogó és összetett munkát végeztünk. Az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek minden eddiginél jelentősebb anyagi támogatásban részesültek, és

kiemelt figyelmet fordítottunk az ivartalanítási programok kiterjesztésére is.

A felelős állattartás népszerűsítésére irányuló edukáció keretében rekordmennyiségű gyermeket és felnőttet értünk el, emellett elindítottuk a hatósági jogalkalmazók képzését is. Együttműködő partnereink száma folyamatosan bővült, és örömmel tapasztaltuk, hogy a vállalati szektor egyre aktívabban kapcsolódik be az állatvédelem ügyébe. A tudományos és kutatási tevékenységek ösztönzése szintén nagyobb hangsúlyt kapott. Csak hogy párat említsek, 2024-ben is 500 millió forintos keretösszegű pályázatot írtunk ki a civilek számára, az Állatvédelmi Témahéten több mint 315 ezer gyermek vett részt, és 2421 oktatási intézmény csatlakozott. Továbbá betiltottuk a kutyák és macskák értékesítését az állatvásárokon, és a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány is kiemelkedő állatvédelmi tevékenységet folytatott 2024-ben. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden partnerünknek és minden magyar állampolgárnak, aki 2024-ben hozzájárult az állatvédelem előrehaladásához.

A szigorú szabályok és a büntetések ellenére még mindig hallani rémtörténeteket. Legutóbb a magyar-osztrák határ közelében kapcsoltak le egy szaporítót. Miként lehetne az ilyen személyek ellen még hatékonyabban fellépni?

Jogalkotás területén azt hiszem megtettük a szükséges lépéseket az illegális szaporítás visszaszorítására; bevezettük a kötelező FELIR-regisztrációt a kedvtelésből tartott állatok kereskedelmi tevékenység keretében történő forgalmazására,

az úgynevezett „állatkínzó szaporítást” büntetőjogi környezetbe helyeztük, már 5 év szabadságvesztés is kiszabható az elkövetőkkel szemben.

Kétségtelenül a prevenciós hatása is jelentős a rendelkezésnek. Legfrissebb módosításunk szerint pedig állatvásárokon nem lehet többé kutyákat vagy macskákat értékesíteni, ami szintén az illegális szaporítók tevékenységének visszaszorítását célozza. Továbbá elengedhetetlen az állattartói tudatosság növelése is, mindenki számára világosnak kell lennie, hogy amennyiben állatot szeretne tartani, akkor vagy állatmenhelyről fogadjon örökbe, vagy ellenőrzött tenyésztőtől vásároljon. A kettő között nem lehet átmenet. Pontosan ezért is újul meg 2025-ben az ingyenes Gazdijogsi programunk, hogy minél többekhez eljuttassuk a felelős állattartás – és állatválasztás írott és íratlan szabályait.

Mint az osztrák szaporító esetében, úgy minden hasonló esetben szükség van a hatóságok, a rendőrség, az önkormányzat és civil szervezetek szoros együttműködésére. Ebben az ügyben példaértékű munkát végeztek a hatóságok és civil szervezetek is, köszönjük a munkájukat. Folyamatosan kapcsolatban voltam velük, a büntetőeljárás pedig folyamatban van a gyanúsítottal szemben. A mentésben részt vevő civil szervezetek tevékenységét természetesen anyagilag is támogatni fogjuk.