Örülök mindennek, amivel örömöt szerezhetek másoknak! – Bodrogi Gyula a Mandinernek

Bodrogi Gyula

Budapesten született 1934-ben. Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1958-ban szerzett diplomát. A József Attila Színház, a Vidám Színpad és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Nemzeti Színházhoz 2003-ban csatlakozott. Színpadon emlékezetes alakítást nyújtott A szókimondó asszonyság, az Imádok férjhez menni, az Egy szerelem három éjszakája, A kaktusz virága, a Koldusopera, a Szomorú vasárnap, a Charley nénje, a Kabaré és Az ügynök halála című darabban. Filmvásznon még főiskolásként tűnt fel a Külvárosi legenda című filmben, amit számos más mozgókép, mások mellett a Házasságból elégséges, a Hattyúdal, a Húsz óra, a Tanulmány a nőkről és a Linda követett. Szenvedélyes vadász és szakács, hobbijairól több könyvet írt.

Bár sokszor elmondta, hogy nem szereti a kérdést, én mégis felteszem: hogy van?

Nagyon jól. Pontosabban, ahogy ebben a korban már illik mondani, most éppen jól. Boldog vagyok, mert a kis balesetem után – néhány hónapja megcsúsztam, és megrepedt a csont a bal karomban – néhány hete eljutottam végre vadászni is.

Eredménnyel?

Igen, lőttem egy dámbikát. De ez azért nem egyedül az én érdemem. Akinek jó kísérője van, az a sivatagban is tud oroszlánt lőni. És ez érvényes az élet minden területére.

Önnek mindig jó kísérői voltak?

Azt hiszem. A Jóistenen kívül biztos ennek is köszönhetem, hogy még itt vagyok, egyben vagyok és játszhatok. Meg persze a géneknek. A dédnagymamám kilencvenhat éves korában halt meg, a nővérem most töltötte be a kilencvennégyet; néha panaszkodik ugyan, hogy ez fáj meg az fáj, de hát ebben a korban az lenne furcsa, ha időnként, csak úgy különösebb ok nélkül nem fájna valami. Nekem is fáj újabban a derekam, meg is operálnák, de mondtam az orvosnak, hogy hiába járna sikerrel a műtét, ha nincs időm meggyógyulni. Találjanak ők ki valamit, hogy kevésbé fájjon!

Gyanítom, a híresen kellemes természetének is köze van ahhoz, hogy ilyen jó karban van.

Lehet. Az tény, hogy akárhogy igyekszem, nem tudok sokáig mérges lenni vagy haragudni. Megpróbáltam párszor, de azt vettem észre, hogy egy-két óra után egyszerűen megunom rosszul érezni magam. Hosszan veszekedni valakivel különösen fárasztó dolog. Sokkal jobb kivárni szépen, figyelni és nagyjából a felénél beszállni az adok-kapokba, mikorra az ember már felmérte, mit érdemes tennie, támadni vagy védekezni; egy vitához ugyanis mindkettő hozzátartozik. Ehelyett mit látunk mostanában? Mindenki gyorsan nekiugrik a másiknak, ezért nincs idő sem a belátásra, sem a visszafordulásra. És ami még ennél is nagyobb probléma, hogy amikor megszületik a győztes, azt sokszor nem akarják elfogadni. Mindig a profi bokszot szoktam felhozni ellenpéldaként, ami a kedvenc sportágam. A legszívesebben kötelezném rá a politikusokat is, hogy bokszmeccseket nézzenek.