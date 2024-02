Csoki dühös, Azahriah ébredésről beszél, akad, aki már püspököt akasztana – gondolatok egy „politikamentes” tüntetésről

Bizony, a kegyelmi ügynek lett következménye, nem is kicsi, sőt, sokkal több már nem is lehet. Aki ezen túlmenően „ha már lúd, legyen kövér” alapon még egy kormányváltást is behúzna, annak nem a gyermekek védelme áll a fókuszban. Annak ez csupán vivőanyag, ürügy, ami a politikai céljait segítene elérni. Vagyis:

gyermekeket használ fel saját törekvéseire. Ez vajon morálisan mennyire vállalható?

De legyünk megengedők. Ha hihetünk Csokinak – aki szintén híres tartalomgyártó, s ugyancsak nagyon dühös, ilyen lehetett Kossuth annak idején Debrecenben –, akkor most a gyermekvédelmi ellátást érdemben kiegészítő civil kezdeményezés is útjára indult. Lehet pénzzel meg egyebekkel segíteni hátrányos helyzetű fiatalok előbbre jutását – valóban nemes gesztus! Ennek csak örülni lehet, még akkor is, ha Gulyás Márton záró beszéde mögé azért szintén oda lehet képzelni némi sandaságot.

És hát lehet bennünk némi szkepszis azzal kapcsolatban, hogy a „jóemberkedés” egy idő után nem veszi fel majd a versenyt azzal a lehetőséggel, hogy nyilvánosan felakasszák mondjuk Balog Zoltánt – ahogy arra az egyik plakát egészen konkrétan utalt.

