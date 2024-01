Íme Lázár János öt legerősebb kijelentése a budapesti tömegközlekedésről

***

„Szívesen veszem magamra a Lázár János a patás ördög, aki minden budapestit meg akar büntetni című szerepet.”

A tárcavezető arról is beszélt, hogy kimaradt volna a fővárosi önkormányzati kampányból, ám az LMP rá is szerepet osztott. Leszögezte, a különböző állításokkal ellentétben a tárcában, a kormányban és Orbán Viktor miniszterelnökben is a megállapodás szándéka van Budapest ügyeiben.

***

„Nem tudom, elkezdődött-e már a munka a városházán, vagy még mindig pihennek az elfáradt közszolgák a Fővárosi Önkormányzatnál”

Lázár János az újságírók segítségét kérte, hogy a legújabb ajánlata eljusson a Fővárosi Önkormányzathoz. Ennek értelmében azt javasolja Karácsony Gergelynek, hogy az önkormányzat által üzemeltetett tömegközlekedési eszközökön fogadják el a vármegye- és országbérleteket, ezért cserébe pedig a MÁV-HÉV és a Volán járatain továbbra is elfogadják a Budapest-bérletet. Hozzátette, azért teszik ezt a korrekt ajánlatot, mert egyetlen fővárosban vagy annak agglomerációjában élő polgárnak sem akarnak kellemetlenséget okozni.