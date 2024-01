„A Lázár által felvázolt 2024-es fejlesztéseknek van egy még érdekesebb tanulsága is. A fentebb vázolt, újabb főváros-vidék kultúharcot ugyanis a miniszter úgy próbálja visszavezetni a politikai évadba, hogy közben teljesen EU-konform közlekedési átalakítást javasol.

Az általa a Budapest által üzemeltetett tömegközlekedésre is kiterjesztendő országbérlet ugyanis lényegében így hasonló szerepet játszhatna, mint a Németország területén közlekedő, közel összes helyi- és távolsági járatra érvényes Németország-jegy (Deutschlandticket, avagy D-ticket), ezt a hamburgi villamoson ugyanúgy elfogadják, mint a nagysebességű távolsági vonatokon kívül minden távolsági vonalon. A D-ticket alapvetően annak a 2022 nyári tesztrendszernek az utóda, amellyel 9 eurós havi áron lehetett körbevonatozni Németországot, ezzel az uniós klímacélok szerint, a közösségi közlekedésre szoktatva át állampolgárok millióit.

A D-Ticket mostanra már havi 9 euró helyett havi 49 euróba kerül, és a szövetségi kormány, valamint az állami kormányok közötti folytonos huzakodás tárgya, kinek mennyit kell fizetnie a vasúttársaságok részére az olcsó jegyért. A legutóbbi megállapodás az államok és a német szövetségi kormány között 2023. november 7-én született, amikor a Süddeutsche Zeitung szerint is csak a D-ticket árának jelentős emelése után tudták megoldani, hogy az univerzális országbérlet maradhasson.

Azután jött a német alkotmánybíróság karácsonyi meglepetése, amely 2024-re ismét kétségessé tette, hogy maradhat-e a bérlet,

ugyanis a bíróság első döntése szerint a szövetségi kormánynak minden környezetvédelmi többletkiadást – így a Deutschalndticketet is – meg kell vágnia. Így az országbérletből Berlinben is politikai ügy lett: a több megszorítást akaró jobboldal akár az azzal való leszámolásra is rákényszerítheti a zöld-szociáldemokrata-liberális kormányt.”

***