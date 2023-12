Körözött bűnöző segíthette az Amnesty-vezér testvérének nem mindennapi csalás-sorozatát

Nem létező érmegyűjtőre hivatkozva, egy afrikai céget is felhasználva károsított meg a vád szerint számtalan sértettet, összesen hetvenmillió forinttal az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére, Vig Mór – tudta meg a Mandiner. A sok száz milliós számlagyár irányításával is meggyanúsított ex-ügyvéd ráadásul a csalásokat egy nemzetközi körözés alatt álló bűnöző segítségével követhette el.

Nemzetközi körözés alatt álló bűnöző, csalásba keveredett ghánai cég, egy nem létező, dúsgazdag befektető, több tíz millió forintnyi kár és rengeteg sértett jellemzi azt a korábbi bűnügyet, ami miatt a vádlottak padjára került Vig Mór, aki egyébként nem más, mint Vig Dávid Amnesty-vezér testvére.

Az Amnesty International Magyarország igazgatóját senkinek nem kell bemutatni: Vig Dávid jól ismert a magyar közéletben, ő a Soros-hálózat fontos magyarországi láncszeme, hiszen milliárdos összegek felett rendelkező, illetve komoly külföldi támogatást kapó, a tőzsdespekuláns befolyása alatt álló szervezeteknél, így a Magyar Helsinki Bizottságnél és az Open Society Foundations-nél volt bizalmi állásban.

Ezek után nem csoda, hogy testvérére is nagyobb médiafigyelem irányult azután, hogy az adóhatóság egy több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával vette őrizetbe Vig Mórt, akinek a bíróság el is rendelte a letartóztatását.

Ez az ügy még kezdeti szakban van, ugyanakkor az már tudható, hogy a praxisától eltiltott ügyvéd nem ismeretlen a hatóságok előtt. Elég csak arra gondolni, amiről a Magyar Nemzet csütörtökön számolt be, hogy Vig Mórt megközelítőleg negyvenrendbeli csalással is vádolják, sőt a bírósági eljárásban februárban döntés is született, az ex-ügyvédet pedig két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették. A döntés ugyanakkor még nem jogerős.