Törölt cégek, fiktív számlák – halmozódnak az Amnesty-igazgató testvérének kétes ügyei

A nyilvános cégadatok szerint összesen másfél tucatnyi cégben volt vagy van jelenleg is érdekeltsége Vig Mórnak – a gyanú szerint sok száz milliós számlagyárat működtető ügyvédnek, írja a Magyar Nemzet. Több már a felszámolás vagy a kényszertörlés sorsára jutott, ment a süllyesztőbe. A praxisától eltiltott ügyvéd neve egy látványos rajtaütés miatt vált ismertté. A NAV még múlt szerdán számolt be egy letartóztatott, praxisától eltiltott budapesti ügyvédről, aki olyan gazdasági társaságot működtetett, amely az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat.

A NAV emberei 33 fővárosi helyszínen kutattak, dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint nem kis mennyiségben készpénzt foglaltak le. Nem sokkal később kiderült, hogy az eltiltott ügyvéd Vig Mór, aki megközelítőleg negyvenrendbeli csalás miatt áll bíróság előtt.

Vig Mór testvére, Vig Dávid vezeti egyébként igazgatóként az Amnesty International Magyarországot, a Soros-hálózat fontos magyarországi láncszemét. Korábban dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál, illetve Soros György alapítványánál, az Open Society Foundationsnél is.

A látványos rajtaütés felvételei az alábbi videón tekinthetők meg:

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI