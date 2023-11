Karácsonyék félmilliárdos „mikroadományai” kapcsán tarthatott házkutatást a NAV

Mint arról Mandiner is beszámolt, csütörtökön késő este szemtanúk szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal emberei jelentek meg annál a háznál, melyben Tordai Csaba ügyvédi irodája is van. A Magyar Nemzet megkereste az adóhivatalt és az ügyészséget is, hogy valóban történt-e házkutatás Tordai Csaba irodájában. Vasárnap választ is kapott a portál.

Tordai Csaba nem mellesleg Gyurcsány Ferenc egykori államtitkára, Bajnai Gordon bizalmasa, Karácsony Gergely ügyvédje és főtanácsadója.

Mit válaszolt a NAV?

A NAV munkatársai büntetőeljárás keretében, adományládákba gyűjtött mikroadományokkal összefüggésben kutattak és foglaltak le bizonyítékokat egy budapesti ügyvédi irodában”

– állt a NAV válaszában a Magyar Nemzet vasárnapi cikke szerint.