Két számjegyű béremelést várnak a munkavállalók Magyarország legnagyobb állami cégénél

A szakszervezeti vezető a részletekkel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) aláírt egyezség tartalmaz bérajánlást is. Ebben azt kérik az állami cégektől és a versenyszféra vállalataitól is, hogy az inflációt meghaladó mértékben emeljék a fizetéseket 2024-ben, ezzel reálértékben is növelve a fizetéseket.