Egy másik ellenzéki párt is „nekiment” Gyurcsány Ferencéknek, propagandagépezetet emlegetnek

Ezt követően Nagy közölte, e felületek, illetve a szintén propagandaoldalnak számító Újpesti Megmondó eddig (a cikket november 3-án élesítették – a szerk.) 134 ezer 500 forintot költöttek az MKKP-t lejárató hirdetésekre,

de ezen cikkek megírását valamilyen úton-módon, összefogásos pénzből finanszírozni is kell, tehát a ránk költött összköltség már párszázezer forintra rúghat – pedig hol van még a kampány vége”.

Eddig a kutyapártos bociszemek. Miután az MKKP pártigazgatója feltárta azt, mire a Mandiner.hu már jóval korábban felhívta a figyelmet (például ITT, ITT és ITT), DK–Fidesz-nagykoalícióról kezdett el értekezni; csakhogy írása végén jön a következő – egyáltalán nem mellékes – információ: maga polgármesteri referens volt Déri Tibor kabinetjében, és csak '21 óta dolgozik a Kutyapártnál.

Pontosítás: korábban azt írtuk, a referensi pozíció nem volt feltüntetve a cikkben.

Mindeközben miben bízhat Déri Tibor? Az MKKP-ben?

Így viszont már egészen más a watchdog-cikk „fekvése”. Portálunk több helyről is úgy értesült, bár a Momentumból viharos körülmények között távozó (majd a Gyurcsány-párt fővárosi frakciójához csatlakozó) Déri tavaly közölte, nem indul újra 2024-ben; ennek ellenére még bízhat abban, hogy a DK meggondolja magát, s Gyurcsányék végül mögé állnak be, nem az alpolgármesterét, Trippont fogják támogatni a jövő évi önkormányzati választásokon. A baloldali polgármester forrásaink szerint úgy taktikázna, hogy míg a kormánypártok Tripponnal lesznek elfoglalva a következő időszakban, addig számára ismét tér nyílna.

Egy másik forgatókönyv alapján az MKKP DK-t ekéző akciója mögött Déri állhat (ő láthatja el belső információkkal a pártigazgatót) – hiszen a városvezető értelemszerűen sérelmezi tavalyi „hátrébb léptetését”. Egyébiránt van egy harmadik irány is, amit a Szabad Európa dobott be még októberben: amellett, hogy a portál forrása szerint a Momentum cserealapként tekint a IV. kerületre, ugyanő „kockázatos, akár hatóságilag is támadható jelöltnek tartja” Trippont.