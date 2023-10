Aki Azahriaht bántja, a közönséget bántja – a 70 éves Csepregi Éva a Mandinernek

Január 6-án életműkoncertje lesz a Papp László Sportarénában. Milyen meglepetésekkel készül?

Két és fél órás lesz a koncert, így elég sok dal szerepel majd a repertoárban. Olyanok is, amelyeket nagyon ritkán, vagy eddig egyáltalán nem adtam elő. Látványelemekkel, táncosokkal és vendégekkel is készülök és mivel életműkoncertről van szó, többet mesélek majd a közönségnek a dalok születéséről, a Neotonról, a történetemről. Egyébként a koncertre időzítve a Magneoton kiad egy bakelit lemezt, amely ráadásul színes lesz, az egyik oldala piros, a másik kék. A kiadó ezzel a különleges bakelittel tiszteleg az életműkoncertem előtt.

Csepregi Éva egy 1982-es felvételen.

Fotó: Fortepan/Gábor Viktor

Sok helyen fellépett külföldön is, Japánba többször is, de Dél-Koreában is megfordult. Van olyan Neoton-sláger, amit még ma is játszanak a külföldi rádiók?

Igen, van és nagyon érdekes a története. Még 1980-ban készült egy kanadai háborús film, Yesterday címmel, annak az egyik betétdala volt a mi szerzeményünk, a Smile Again. A film később megjelent Japánban is, majd Dél-Koreában. Az utóbbiban olyannyira megkedvelték, hogy még 43 év elteltével is gyakran játsszák a rádiók.

Még a nyár folyamán megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. Meglepte?