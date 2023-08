Kezdődik a tanítás, újra porondra lépnek az oktatás helyzetével elégedetlen tüntetők is

A nyári szünet beköszöntével nemcsak a tanítás fejeződött be csaknem két és fél hónapra, hanem a komolyabb pedagógus- és diákdemonstrációk is. De miután pár nap múlva vége a vakációnak és újra benépesülnek a tantermek, a tüntetések szervezői – és persze résztvevői is – újra porondra lépnek.

Az utóbbi hónapokban az Egységes Diákfront (EDf) volt a legaktívabb.

Tavaly decemberben például ülősztrájkot tartottak, valamint sávlezárásokkal hívták fel a figyelmet magukra, idén május végén sátrat vertek a Sándor-palota előtt, azt követelve, hogy a köztársasági elnök ne írja alá a státusztörvényt – Novák Katalin nem hallgatott rájuk –, júniusban a szervezet egyik arca, a botrányos viselkedéseiről elhíresült Pankotai Lili számolt be arról, hogy vidéki hálózatépítésbe kezdett.