Az inflációt földbe döngöljük és leszorítjuk – Nagy Márton a Tranziton

Új korszak előtt – Magyarország helye az átalakuló világgazdaságban címmel tartott előadást a tihanyi Tranzit harmadik napján Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

A tárcavezető az előadása során felidézte, hogy az első támadási pont 2022 nyáron történt a magyar gazdaság ellen. „A nehézségek érintették a költségvetést is, miközben rezsivéelemben voltunk. Nekünk pedig garantálnunk kellett a rezsicsökkentett árakat. ezeket az átlagfogyasztásig sikerült megvédeni. Viszont ezért ki kellett vetnünk az extraprofit adót is. Ezek külön-külön is merész lépések voltak” – húzta alá.

„A cégektől 900-1000 milliárd forintot vontunk el, a lakosság rezsivédelme pedig 700 milliárdba került. 2023 nagyjából 1400 milliárdot fordítunk rezsivédelemre, míg 2024-en ez az összeg 900 milliárd körül alakul. Ez a GDP 1 százaléka volt, ez idén felmegy 2 százalékra” – tette hozzá. Arról beszélt, hogy 2023-ban az energiapiac konszilálódni kezdett. Jelenleg a gáz piaci ára 30 euró, ezt a vállalkozói szektor 50 euróért kapja, áram 100 euró körül alakul, amit 190-ért kapnak a vállalkozók.

Nagy Márton arra is kitért, hogy a válságmenedzsment részeként gyármentő programot hirdettek tavaly ősszel, az energiaintenzív kkv-knak pedig támogatásokat nyújtanak. „Ma már nincs energiacsapda” – szögezte le.