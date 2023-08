„Fontos dolgokat említett a köztársasági elnök a beszédében, kijelentve, hogy Ukrajna a jogaiért harcol, elmondta, hogy az ország területi integritása vitán felül áll. Ennek alapján az is elképzelhető, hogy Magyarország akár fegyverszállítmánnyal is támogatná az ukrán haderő küzdelmét a megszálló orosz erőkkel szemben?

Az elnök beszéde szerintem egyértelmű volt és az is, amit már korábban elmondott. A magyar álláspont világos és egyértelmű.

Ellenkezőleg, a magyar álláspont nem világos, elég, ha a szankciókra gondolunk, amelyeket Magyarország ha meg is szavaz, hangosan kritizálja.

Érdemes meghallgatni az elnök mai beszédét, amely egy nagyon világos és egyértelmű álláspontot tükröz.

Épp ezért tűnik úgy, hogy a beszéddel nem lenne ellentétes, ha Magyarország akár fegyverszállítmánnyal is segítené ezek után Ukrajnát, vagy legalább átengedné a területén a más országokból Ukrajna felé tartó szállítmányokat.

Nem gondolom, hogy ilyesmit állított volna a köztársasági elnök.

Nem tűnt úgy, hogy a köztársasági elnök a fórumon kissé egyedül volt? Elvégre a megjelent vendégek által képviselt országok között nem volt olyan Magyarországon kívül, ahol kormányfői szinten legyőzendő ellenfélnek nevezték volna Volodimir Zelenszkijt, aki Orbán Viktor szerint összefogott az ellenzékkel. Volt önnek olyan érzése, hogy Novák Katalinnak meg kellett küzdenie az ilyesfajta kormányfői nyilatkozatok okozta bizalmatlansággal?

Nagyon őszinte beszélgetéseket tapasztaltam már Kárpátalján is ukrajnai hivatalosságokkal. Nagyon jó hangulatú beszélgetések zajlottak, amelyekben megköszönték a magyar állam segítségét és a köztársasági elnök jelenlétét. Most az elmúlt percekben fejeződött be Zelenszkij elnök úrral a köztársasági elnök tárgyalása. Ez egy négyszemközti megbeszélés volt, amely a tervezettnél jóval tovább tartott, tartalmas beszélgetés volt, de ennek a részleteit még magam sem ismerem. Legutóbb novemberben, amikor az elnök Kijevben járt, szintén találkoztak, de ezúttal négyszemközt beszéltek.

Előremozdította ez a találkozó, hogy Zelenszkij belátható időn belül Orbán Viktorral is találkozzon?

Én a köztársasági elnök kabinetfőnöke vagyok, nem a miniszterelnöké.”

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi