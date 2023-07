Vitézy Dávid: Az államnak meg kellene versenyeztetnie magánvállalatok ajánlataival a MÁV-ot

Vitézy Dávid a hvg.hu-nak nyilatkozott a mellékvonalak bezárása kapcsán, amelyről a Mandiner is beszámolt. Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár szerint ezek közül nyolc menthető menthető lenne, ráadásul a bezárás után

a megtakarítás vonalanként egy hónapban egy MÁV-os igazgató bérét nem éri el".

Piacnyitás

Vitézy korábbi Facebook-posztjában cseh és francia példát is felhozva amellett érvelt, hogy az államnak meg kellene versenyeztetnie magánvállalatok ajánlataival a MÁV-ot, és fokozatosan vissza kellene szorítania az állami vasútvállalat monopóliumát, ha az képtelen a szolgáltatás megfelelő színvonalú ellátására. Most pedig a lapnak úgy fogalmazott:

„Egész Európában átalakul a piac, jellemző, hogy az állami szereplők a pályát biztosítják és rögzítik a közszolgáltatás tarifaszintjét, menetrendjét, de ezután a szolgáltatást versenyben ítélik oda –

mi eközben a vasúton még mindig be vagyunk ragadva az államszocializmus egy a MÁV, egy az ország modelljébe”.

Szerinte a piacliberalizáció, a versenytársak megjelenése ugyanis igencsak jótékony hatással lehet a költségekre és a szolgáltatás színvonalára is. „Ráadásul még csak nem is kell külföldre menni azért, hogy jól működő példákat találjunk, elég csak a GySEV által üzemeltetett nyugat-magyarországi vonalakat megnézni: ezek is mellékvonalak, korszerű alacsonypadlós Flirt-motorkocsik járnak, senkinek eszébe nem jut bezárni őket –

miért van az, hogy Győr-Moson-Sopron megyében pontosan ugyanazt kiválóan tudjuk üzemeltetni, amit Borsodban vagy Csongrád-Csanád megyében bezárunk?"

– teszi fel a kérdést Vitézy.

Nyitókép: Wikimedia Commons