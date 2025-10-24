Trump diktál, Putyin kivár, Brüsszel kilincsel – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2025. október 24. 13:04

Lesz békecsúcs Budapesten – de a háttérben még senki sem áll készen a megegyezésre. A háborúból üzlet, a diplomáciából színjáték lett, miközben Európa egyre kevésbé ura a saját sorsának. Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával.

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Van egy háttérerő, amely nem nemzetben megfogalmazható

A magyaroknak azaz érdeke, hogy a Békecsúcs találkozó eredményes legyen

A politikusok már nem a szakmájukból élnek A teljes műsor itt tekinthető meg:

