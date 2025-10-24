Ft
békecsúcs Trump-Putyin Budapesti békecsúcs Zelenszkij Orbán Viktor

Trump diktál, Putyin kivár, Brüsszel kilincsel – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2025. október 24. 13:04

Lesz békecsúcs Budapesten – de a háttérben még senki sem áll készen a megegyezésre. A háborúból üzlet, a diplomáciából színjáték lett, miközben Európa egyre kevésbé ura a saját sorsának. Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával.

2025. október 24. 13:04
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Van egy háttérerő, amely nem nemzetben megfogalmazható
  • A magyaroknak azaz érdeke, hogy a Békecsúcs találkozó eredményes legyen
  • A politikusok már nem a szakmájukból élnek

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

nyúlgerinc
2025. október 24. 13:20
Nekem nem úgy tűnik, hogy a Trampli diktál.... Ez amolyan üléspont-álláspont kérdése....
falcatus-2
2025. október 24. 13:15
Elnézést, de már megint a h. gyerek van szolgálatban. Legalább a takarítónővel ellenőriztethetnék a balfácánt.
