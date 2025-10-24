Trump diktál, Putyin kivár, Brüsszel kilincsel – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Nézőpont Intézet: Orbán Viktor újra formában, Magyar Péter kifulladt
Az elemzés szerint a kormányoldal önbizalommal ünnepelt, míg a Tisza-vezető fáradt és iránytalan beszédet mondott.
Lesz békecsúcs Budapesten – de a háttérben még senki sem áll készen a megegyezésre. A háborúból üzlet, a diplomáciából színjáték lett, miközben Európa egyre kevésbé ura a saját sorsának. Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
