háború Ukrajna Oroszország

Korrupciós vádak Amerikából: Zelenszkij hatalma meginog? – Erőtér: Földi László és Horváth József

2025. október 30. 19:25

Európa tovább fegyverzi Ukrajnát, miközben a frontvonalak mögött egyre élesebb hatalmi játszmák zajlanak. A háború már nemcsak a csatatéren dől el, hanem a diplomácia és a gazdasági befolyás terepén is, miközben Zelenszkij hatalma meginogni látszik, és Európa egyre mélyebbre sodródik a konfliktusba.

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Pillanatnyilag az oroszoknak minden eszköz és minden lap a kezében van 
  • Ukrajna kezd kiürülni, már a lakosságának egy harmada nincsen ukrán területen
  • Moszkva Bident támogatta volna az elnöki székben és nem Trumpot 
  • Ukrajna legjobb esetben jövő év első feléig tudja tartani magát

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

