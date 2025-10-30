Valamit titkolnia kell Kijevnek: lesöpörték az asztalról Putyin ajánlatát, majd figyelmeztették az újságírókat
„Emlékeztetem az összes sajtóorgánumot, hogy figyelemmel kísérjük ezt” – fogalmazott az ukrán külügyi szóvivő.
Európa tovább fegyverzi Ukrajnát, miközben a frontvonalak mögött egyre élesebb hatalmi játszmák zajlanak. A háború már nemcsak a csatatéren dől el, hanem a diplomácia és a gazdasági befolyás terepén is, miközben Zelenszkij hatalma meginogni látszik, és Európa egyre mélyebbre sodródik a konfliktusba.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
