Korrupciós vádak Amerikából: Zelenszkij hatalma meginog? – Erőtér: Földi László és Horváth József

2025. október 30. 19:25

Európa tovább fegyverzi Ukrajnát, miközben a frontvonalak mögött egyre élesebb hatalmi játszmák zajlanak. A háború már nemcsak a csatatéren dől el, hanem a diplomácia és a gazdasági befolyás terepén is, miközben Zelenszkij hatalma meginogni látszik, és Európa egyre mélyebbre sodródik a konfliktusba.

2025. október 30. 19:25 2 p 1 0 1 Mentés

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Pillanatnyilag az oroszoknak minden eszköz és minden lap a kezében van

Ukrajna kezd kiürülni, már a lakosságának egy harmada nincsen ukrán területen

Moszkva Bident támogatta volna az elnöki székben és nem Trumpot

Ukrajna legjobb esetben jövő év első feléig tudja tartani magát A teljes műsor itt tekinthető meg:

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.