Gulyás Gergely beszólt Magyar Péternek: a Tisza bukdácsol és hazudozik – REAKCIÓ

2025. október 02. 20:01

A kancelláriaminiszter pontot tett annak a vitának a végére, hogy ellentmondott-e Semjén Zsolt nyilatkozatának a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán. A REAKCIÓ különkiadásában szó eset az uniós csúcsról, a nemzeti konzultációról és a Tisza jelöltállítási csúsztatásáról is.

2025. október 02. 20:01
  • Miért beszélt 10 éve tartó nyomozásról a Szőlő utcai javítóintézet botránya kapcsán Semjén Zsolt, s valóban mást mondott-e ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely?
  • Miért beszélnek fideszes politikusok megtorlásról az álhírbotrány kapcsán?
  • Meddig maradunk egyedül az Ukrajnával kapcsolatos álláspontunkkal az Európai Unióban? Egyedül vagyunk-e egyáltalán?
  • Miért indított a kormány nemzeti konzultációt a közteherviselésről, ha a Tisza Párt most már minden létező adónemet csökkentene, legalábbis nyilvánosan ezt ígérik?
  • Mit szól ahhoz a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy Magyar Péter halasztja a jelöltállítást, és hol vannak a Fidesz jelöltjei?

Ezekről is szó esik a REAKCIÓ különkiadásában:

states-2
2025. október 02. 20:33
Bukik a komcsi csürhe megint, Pszichopatástól.
Válasz erre
6
0
tapir32
2025. október 02. 20:31
Európát a NATO védi nem Ukrajna. Az EU-t gazdaságilag gyengítené Ukrajna felvétele. Az EU tartja fenn Ukrajnát. Az EU-nak nincs szüksége Ukrajnára. Mindenképpen meg kell akadályozni Ukrajna EU csatlakozását.
Válasz erre
6
0
Szerintem
2025. október 02. 20:23
A fidesz jelöltjei ott ülnek az Országgyűlésben és viszik szépen tovább az országot. A tiszafostos jelöltjei hol vannak? Szégyellik őket, és takargatják, mert tudva tudják, hogy gazemberek? Különben nem győzne velük dicsekedni, bemutatni őket a tiszafostos, az országot járó szeánszain.
Válasz erre
7
0
