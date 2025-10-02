Gulyás Gergely beszólt Magyar Péternek: a Tisza bukdácsol és hazudozik – REAKCIÓ

2025. október 02. 20:01

A kancelláriaminiszter pontot tett annak a vitának a végére, hogy ellentmondott-e Semjén Zsolt nyilatkozatának a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán. A REAKCIÓ különkiadásában szó eset az uniós csúcsról, a nemzeti konzultációról és a Tisza jelöltállítási csúsztatásáról is.

2025. október 02. 20:01 2 p 4 0 4 Mentés

Miért beszélt 10 éve tartó nyomozásról a Szőlő utcai javítóintézet botránya kapcsán Semjén Zsolt, s valóban mást mondott-e ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely?

Miért beszélnek fideszes politikusok megtorlásról az álhírbotrány kapcsán?

Meddig maradunk egyedül az Ukrajnával kapcsolatos álláspontunkkal az Európai Unióban? Egyedül vagyunk-e egyáltalán?

Miért indított a kormány nemzeti konzultációt a közteherviselésről, ha a Tisza Párt most már minden létező adónemet csökkentene, legalábbis nyilvánosan ezt ígérik?

Mit szól ahhoz a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy Magyar Péter halasztja a jelöltállítást, és hol vannak a Fidesz jelöltjei? Ezekről is szó esik a REAKCIÓ különkiadásában:

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.