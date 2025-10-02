Gulyás Gergely beszólt Magyar Péternek: a Tisza bukdácsol és hazudozik – REAKCIÓ

Navracsics Tibor a Mandiner Klubesten: Magyar Pétert sokan buzogánynak tekintik a baloldalon
Navracsics Tibor nemcsak Magyar Péterről beszélt, de arról is, miért mosolygott Karácsony Gergely mellett Budapest új villamosainak átadásán.
A kancelláriaminiszter pontot tett annak a vitának a végére, hogy ellentmondott-e Semjén Zsolt nyilatkozatának a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán. A REAKCIÓ különkiadásában szó eset az uniós csúcsról, a nemzeti konzultációról és a Tisza jelöltállítási csúsztatásáról is.
Ezekről is szó esik a REAKCIÓ különkiadásában: