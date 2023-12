Márpedig 2023 az agresszív kismalac éve volt – és ezt most be is bizonyítjuk önnek

Például ott van Ukrajna esete, amelyik olyan diadalmasan szorongatja a tagjelölti igazolását, mint egy férfiból nővé műtött ember, aki addig csapkodta az asztalt a nőgyógyászaton, amíg a kezébe nem nyomtak egy papírt arról, hogy ő is olyan nő, mint a többi, és ő is teherbe eshet természetes úton. Csak eleget kellett balhéznia – hát miért nem sikerült eddig?

Hiszen ő is ugyanolyan nő, mint az összes többi! Mindenki – a rendelőben az orvos, az asszisztense, a váróban a kiszűrődő méltatlankodást hallgató többi páciens,

de valószínűleg a lelke mélyén maga a transznő is pontosan tudja, hogy ez lehetetlen, s amíg tovább nem fejlődik (vagy fajzik el, ízlés kérdése) az orvostudomány, egy jó ideig az is marad. S mégsem abból lett közben botrány, hogy a különleges páciens már befelé menet felborogatta a székeket, szétszórta a magazinokat és zsebre vágott néhány tárgyat a többiek kabátjából, hanem abból, hogy a váróban valakiből kibukott, hogy „de hát hogy lehetne terhes, ha egyszer férfi?”

Csak most veszem észre, mennyire közel került a jelenet egy Monty Python-klasszikushoz, és még a befejezésük is klasszisokkal jobb az enyémnél („Abban egyet értünk, hogy tényleg nem lehet gyereke, mivel nincs méhe, amiről nem tehet senki még a rómaiak sem! De joga lehet hozzá, hogy gyereket szüljön. Harcolni fogunk, hogy ismerjék el a szüléshez való jogotokat bátyám.... ööö húgom, bocs!”), így inkább le is szállnék erről a vonatról.