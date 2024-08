Egyszer úgyis számot kell adnunk mindenről

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

Németh Róbert: Amikor egy ilyen beszélgetés elején megnyomják a felvevőgombot, a beszélgetők felvesznek egy pozíciót, ami a hétköznapi beszélgetések során nincs. Más úgy beszélgetni, ahogy mi is szoktunk. Most is érzem, hogy ez nem az a beszélgetés. De ezzel nincs mit kezdeni, el kell fogadni.

Győrffy Ákos: Mert bekapcsolnak a megfelelési kényszerek, valamilyennek látszani akarunk?