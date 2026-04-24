Sokszor láthatatlan az „ellenfél” – mutatjuk, miért életveszélyes a penész a lakásban

Életveszélyes épületek – több százan élnek félelemben a Baranyi Krisztina vezette Ferencvárosban (VIDEÓ)
A romos házak többségében állandó harcot vívnak a lakók a penésszel, az önkormányzatnál pedig „lepattintják” őket.
Sok otthonban láthatatlan egészségügyi kockázat lapul a falak mögött, amelyet gyakran csak akkor veszünk komolyan, amikor már tüneteket okoz. A penész a lakásban akár a gyermekkori asztma okozója is lehet, azaz nem pusztán esztétikai probléma, hanem hosszú távú légzőszervi következményekkel járhat.
A penészes lakás sokkal gyakoribb jelenség, mint hinnénk: egyes becslések szerint a lakások jelentős részében jelen van a nedvesedés és a penész valamilyen formája. A probléma oka szinte mindig a nedvesség, a pára és a magas páratartalom, amely ideális környezetet teremt a gomba és a spóra terjedéséhez. A szakértők szerint a penész a lakásban nem csak a jól látható helyeken – például a fürdőszobában – jelenhet meg, hanem rejtetteken is, például falak mögött, padlóburkolat alatt vagy bútorok mögött.
A romos házak többségében állandó harcot vívnak a lakók a penésszel, az önkormányzatnál pedig „lepattintják” őket.
Gyakran előfordul a zavaró jelenség ablakkereteknél, hűtők tömítésénél, vagy más, nedvességnek kitett felületeken, ahol elszíneződött vagy nyálkás foltok jelennek meg. A hideg fal penészes környezetében a páralecsapódás újra és újra táptalajt ad a penészgomba hálószobában vagy nappaliban történő megtelepedésének, így a lakók folyamatosan belélegzik a mikroszkopikus részecskéket.
A penészspóra belégzése kockázatot jelent a légutak számára, mert gyulladásos reakciókat válthat ki a teljes légzőrendszerben. Ez különösen veszélyes gyermekeknél, akiknek szervezete még fejlődésben van, és érzékenyebben reagál a környezeti hatásokra. A WHO adatai szerint a nedves vagy penészes épületekben élők akár 75 százalékkal nagyobb eséllyel tapasztalhatják meg valamely légúti tünet vagy az asztma kialakulását. A penész és légúti fertőzések közötti kapcsolat tehát nem feltételezés, hanem tudományosan alátámasztott összefüggés. A tartós kitettség köhögés, sípoló légzés, allergia, hörgő-irritáció és egyéb tüdőbetegség kialakulásához vezethet, különösen azoknál, akik már eleve érzékenyek. A penész által kiváltott allergia súlyosbíthatja az asztma tünetei megjelenését is. Egy ismert brit esetben egy kisgyermek halálát is a lakókörnyezetben jelen lévő fekete penészhez köthető súlyos légúti állapot okozta, ami ráirányította a figyelmet a lakhatási körülmények egészségügyi szerepére.
A penész sokszor alattomos, mert a probléma akár 24–48 órán belül kialakulhat egy beázás vagy csőtörés után, majd gyorsan elterjed a falak mögött és más rejtett felületeken. A jellegzetes penészszag, a dohos levegő vagy a hámló festék már előrehaladott állapotot jelezhet.
A vizes lakás és a nedves lakás körülményei – például beltéri ruhaszárítás, vagy elégtelen szellőztetés – jelentősen növelik a kialakulás esélyét, mivel a magas páratartalom kedvez a gombák szaporodásának.
A szakemberek szerint a penész elleni szellőztetés és a páracsökkentés az első számú védekezési módszer, a higrométerrel ellenőrzött, 60% alatti páraszint segíthet megakadályozni a további terjedést.
Gyakorlati megoldások:
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a puszta penészfolt eltávolítás nem elég: a háttérben álló nedvességforrást kell megszüntetni, különben a probléma visszatér. A penész tehát betegségek kialakulásához vezethet, különösen gyermekek esetében, ezért a megfelelő lakáskörnyezet biztosítása alapvető közegészségügyi kérdés.
A beltéri levegő minősége meghatározó, hiszen életünk nagy részét zárt térben töltjük. A tanulság egyszerű: a penész nem csupán kellemetlen látvány vagy szag, hanem olyan környezeti kockázat, amely hosszú távon a tüdő egészségét, a gyermekek fejlődését és az egész család életminőségét befolyásolhatja.
Fotó: Pexels