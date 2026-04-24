04. 24.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
penészgomba allergia penészes lakás penész lakás

Sokszor láthatatlan az „ellenfél” – mutatjuk, miért életveszélyes a penész a lakásban

2026. április 24. 12:02

Sok otthonban láthatatlan egészségügyi kockázat lapul a falak mögött, amelyet gyakran csak akkor veszünk komolyan, amikor már tüneteket okoz. A penész a lakásban akár a gyermekkori asztma okozója is lehet, azaz nem pusztán esztétikai probléma, hanem hosszú távú légzőszervi következményekkel járhat.

null
Juhász Tamás

A penészes lakás sokkal gyakoribb jelenség, mint hinnénk: egyes becslések szerint a lakások jelentős részében jelen van a nedvesedés és a penész valamilyen formája. A probléma oka szinte mindig a nedvesség, a pára és a magas páratartalom, amely ideális környezetet teremt a gomba és a spóra terjedéséhez. A szakértők szerint a penész a lakásban nem csak a jól látható helyeken – például a fürdőszobában – jelenhet meg, hanem rejtetteken is, például falak mögött, padlóburkolat alatt vagy bútorok mögött.

Penész a lakásban: súlyos egészségügyi kockázat
Fotó: Pexels

Gyakran előfordul a zavaró jelenség ablakkereteknél, hűtők tömítésénél, vagy más, nedvességnek kitett felületeken, ahol elszíneződött vagy nyálkás foltok jelennek meg. A hideg fal penészes környezetében a páralecsapódás újra és újra táptalajt ad a penészgomba hálószobában vagy nappaliban történő megtelepedésének, így a lakók folyamatosan belélegzik a mikroszkopikus részecskéket. 

Penész okozta betegségek és gyermekkori asztma: a tüdő a legnagyobb vesztes

A penészspóra belégzése kockázatot jelent a légutak számára, mert gyulladásos reakciókat válthat ki a teljes légzőrendszerben. Ez különösen veszélyes gyermekeknél, akiknek szervezete még fejlődésben van, és érzékenyebben reagál a környezeti hatásokra. A WHO adatai szerint a nedves vagy penészes épületekben élők akár 75 százalékkal nagyobb eséllyel tapasztalhatják meg valamely légúti tünet vagy az asztma kialakulását. A penész és légúti fertőzések közötti kapcsolat tehát nem feltételezés, hanem tudományosan alátámasztott összefüggés. A tartós kitettség köhögés, sípoló légzés, allergia, hörgő-irritáció és egyéb tüdőbetegség kialakulásához vezethet, különösen azoknál, akik már eleve érzékenyek. A penész által kiváltott allergia súlyosbíthatja az asztma tünetei megjelenését is. Egy ismert brit esetben egy kisgyermek halálát is a lakókörnyezetben jelen lévő fekete penészhez köthető súlyos légúti állapot okozta, ami ráirányította a figyelmet a lakhatási körülmények egészségügyi szerepére.

Penész a lakásban: nem mindig látható, mégis jelen van

A penész sokszor alattomos, mert a probléma akár 24–48 órán belül kialakulhat egy beázás vagy csőtörés után, majd gyorsan elterjed a falak mögött és más rejtett felületeken. A jellegzetes penészszag, a dohos levegő vagy a hámló festék már előrehaladott állapotot jelezhet.

A vizes lakás és a nedves lakás körülményei – például beltéri ruhaszárítás, vagy elégtelen szellőztetés – jelentősen növelik a kialakulás esélyét, mivel a magas páratartalom kedvez a gombák szaporodásának. 

Mit tehetünk penészes lakás ellen? Megelőzés és kezelés lépésről lépésre

A szakemberek szerint a penész elleni szellőztetés és a páracsökkentés az első számú védekezési módszer, a higrométerrel ellenőrzött, 60% alatti páraszint segíthet megakadályozni a további terjedést. 

Gyakorlati megoldások:

  • rendszeres kereszthuzatos szellőztetés;
  • páramentesítő készülék vagy párátlanító készülék használata;
  • beázások és szivárgások azonnali javítása;
  • penészes falak tisztítása csak a kiváltó ok megszüntetése után;
  • nagy kiterjedés esetén penész eltávolítása szakemberrel. 

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a puszta penészfolt eltávolítás nem elég: a háttérben álló nedvességforrást kell megszüntetni, különben a probléma visszatér. A penész tehát betegségek kialakulásához vezethet, különösen gyermekek esetében, ezért a megfelelő lakáskörnyezet biztosítása alapvető közegészségügyi kérdés.

A beltéri levegő minősége meghatározó, hiszen életünk nagy részét zárt térben töltjük. A tanulság egyszerű: a penész nem csupán kellemetlen látvány vagy szag, hanem olyan környezeti kockázat, amely hosszú távon a tüdő egészségét, a gyermekek fejlődését és az egész család életminőségét befolyásolhatja.

