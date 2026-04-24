Sokszor láthatatlan az „ellenfél” – mutatjuk, miért életveszélyes a penész a lakásban

A penészspóra belégzése kockázatot jelent a légutak számára, mert gyulladásos reakciókat válthat ki a teljes légzőrendszerben. Ez különösen veszélyes gyermekeknél, akiknek szervezete még fejlődésben van, és érzékenyebben reagál a környezeti hatásokra. A WHO adatai szerint a nedves vagy penészes épületekben élők akár 75 százalékkal nagyobb eséllyel tapasztalhatják meg valamely légúti tünet vagy az asztma kialakulását. A penész és légúti fertőzések közötti kapcsolat tehát nem feltételezés, hanem tudományosan alátámasztott összefüggés. A tartós kitettség köhögés, sípoló légzés, allergia, hörgő-irritáció és egyéb tüdőbetegség kialakulásához vezethet, különösen azoknál, akik már eleve érzékenyek. A penész által kiváltott allergia súlyosbíthatja az asztma tünetei megjelenését is. Egy ismert brit esetben egy kisgyermek halálát is a lakókörnyezetben jelen lévő fekete penészhez köthető súlyos légúti állapot okozta, ami ráirányította a figyelmet a lakhatási körülmények egészségügyi szerepére.

Penész a lakásban: nem mindig látható, mégis jelen van

A penész sokszor alattomos, mert a probléma akár 24–48 órán belül kialakulhat egy beázás vagy csőtörés után, majd gyorsan elterjed a falak mögött és más rejtett felületeken. A jellegzetes penészszag, a dohos levegő vagy a hámló festék már előrehaladott állapotot jelezhet.

A vizes lakás és a nedves lakás körülményei – például beltéri ruhaszárítás, vagy elégtelen szellőztetés – jelentősen növelik a kialakulás esélyét, mivel a magas páratartalom kedvez a gombák szaporodásának.

Mit tehetünk penészes lakás ellen? Megelőzés és kezelés lépésről lépésre