Tiszás ingatlanmutyi bukkant elő: furmányos húzással fél tucat lakáshoz jutott hozzá Magyar Péter soproni jelöltje

A Tisza Párt jelöltje több ingatlanra is szert tett. (Forrás: Fcebook)

A soproni önkormányzati lakásbérlők ugyanis az elmúlt évtizedekben rögzített, mindenkire vonatkozó szabályok szerint, kedvezményekkel vehették meg bérleményeiket. Az önkormányzat teljesen szabályosan, a lakástörvénynek és a vagyonrendeletnek megfelelően adta el a bérleményt a bérleti joggal rendelkezőnek. Sokan megtették ezt, de néhányan közülük az önkormányzattól, tehát

Sopron városától történ vásárlást követően – különböző időtávok leforgása alatt – eladták a lakásokat Hallerné Nagy Anikónak.

A tiszás ügyvédnő által felvásárolt lakások a belváros legértékesebb részén helyezkednek el, az épületben található egyébként az ügyvédnő irodája is. Hallerné a lapunk birtokába került dokumentumok alapján egy műemlék jellegű épületben hat lakást vásárolt, ezek közül csak egyet vett meg saját jogú bérlőként. További öt esetben a kedvezményesen vásárló bérlő után lett tulajdonos.

Úgy tudjuk, legalább egy esetben a korábbi bérlő a várostól való adásvétel után egy hónapon belül értékesítette tovább a kedvezményesen szerzett ingatlant Hallernének, míg egy másik alkalommal két hónap sem telt el a várostól történő kedvezményes adásvétel, illetve a Hallernének történő továbbadás között. Egy harmadik alkalommal pedig alig több, mint fél év után vásárolta meg az ügyvédnő a korábbi bérlőtől az általa kedvezményesen megvett lakást.