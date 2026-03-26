03. 26.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Tisza Magyar Péter Sopron lakás ingatlan

Tiszás ingatlanmutyi bukkant elő: furmányos húzással fél tucat lakáshoz jutott hozzá Magyar Péter soproni jelöltje

2026. március 26. 18:17

Nincs önkormányzati lakásom – mondta a soproni tiszás jelölt, aki hat lakás tulajdonosa a város legimpozánsabb részén. Mutatjuk, hogyan!

2026. március 26. 18:17
Tisza Párt ingatlanmutyija, Sopronban vásárolt lakásokat a jelölt.
Mandiner

Komoly ingatlanbizniszben utazott a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron vármegyei országgyűlési képviselőjelöltje, aki Sopron különösen értékes részén, a belvárosi Petőfi téren vásárolt különös körülmények között önkormányzati lakásokat.

A Mandiner információi szerint a 04-es választókerületben induló tiszás jelölt, Hallerné Nagy Anikónak 

legalább hat olyan lakása van egy épületen belül, amely korábban önkormányzati tulajdonban volt. 

Úgy tudjuk, Magyar Péter embere meglehetősen leleményesen, de morális értelemben mindenképpen megkérdőjelezhető módon jutott a lakásokhoz 2010-2018 között, azokat a korábbi bérlőktől vette meg, miután azok lakástulajdonosok lettek. 

A Tisza Párt jelöltje több ingatlanra is szert tett. (Forrás: Fcebook)

A soproni önkormányzati lakásbérlők ugyanis az elmúlt évtizedekben rögzített, mindenkire vonatkozó szabályok szerint, kedvezményekkel vehették meg bérleményeiket. Az önkormányzat teljesen szabályosan, a lakástörvénynek és a vagyonrendeletnek megfelelően adta el a bérleményt a bérleti joggal rendelkezőnek. Sokan megtették ezt, de néhányan közülük az önkormányzattól, tehát 

Sopron városától történ vásárlást követően – különböző időtávok leforgása alatt – eladták a lakásokat Hallerné Nagy Anikónak.

A tiszás ügyvédnő által felvásárolt lakások a belváros legértékesebb részén helyezkednek el, az épületben található egyébként az ügyvédnő irodája is. Hallerné a lapunk birtokába került dokumentumok alapján egy műemlék jellegű épületben hat lakást vásárolt, ezek közül csak egyet vett meg saját jogú bérlőként. További öt esetben a kedvezményesen vásárló bérlő után lett tulajdonos.

Úgy tudjuk, legalább egy esetben a korábbi bérlő a várostól való adásvétel után egy hónapon belül értékesítette tovább a kedvezményesen szerzett ingatlant Hallernének, míg egy másik alkalommal két hónap sem telt el a várostól történő kedvezményes adásvétel, illetve a Hallernének történő továbbadás között. Egy harmadik alkalommal pedig alig több, mint fél év után vásárolta meg az ügyvédnő a korábbi bérlőtől az általa kedvezményesen megvett lakást.

Összegezve a tiszás ingatlan bizniszt, 

Hallerné egy saját, korábbi férjével közös 111 négyzetméteres lakáson túl megszerzett egy 114 négyzetméteres, két, egyenként egyaránt 101 négyzetméteres, egy 155 négyzetméteres, illetve egy 91 négyzetméteres egykori önkormányzati lakást is. Ez összesen 673 négyzetméter, eredetileg a város vagyonából kedvezményesen kikerült, a tiszás jelölt által megszerzett lakástulajdont jelent Sopron egyik legértékesebb terén, egy műemlék-jellegű házban, amivel egy impozáns belvárosi társas ház körülbelül negyede lett az övé.

Noha a tiszás ingatlanszerzéseket tulajdoni lapok bizonyítják, az ügyvédnő tagadta, hogy akár egy önkormányzati lakása is lenne. Erről egy videófelvétel is készült, amelyen kérdésére válaszolva leszögezte: „nincs önkormányzati lakásom”.

A Mandiner megkereste Hallerné Nagy Anikót, hogy reagáljon lapunk értesüléseire, de választ mindeddig nem kaptunk. Így az sem derült ki, hogy milyen kedvezménnyel jutott az ingatlanokhoz, fizetett-e előzetesen az eredeti önkormányzati bérlőknek, hogy megvásárolhassa Sopron városától a lakásokat, betartotta-e a műemlékvédelmi szabályokat a lakások megvételét követően, illetve, hogy ki intézte a jogi dokumentumokat az adásvételeknél?

Hohokam
2026. március 26. 19:42
A bunkó tiszás csürhe főáram mellett a simlis zabráló nyerészkedő, aki címet-respektust is szeretne.
angie1
2026. március 26. 19:36 Szerkesztve
Ez most akkor jó lopás és gazdagodás?!
wadcutter
2026. március 26. 19:30
ÜGYES, ÜGYVÉD
sozlib_abschaum
2026. március 26. 19:13
Basszus, tiszás agyhalottak nem feltűnő, hogy a bohóc (petra madjar) még kormányon sincsenek és máris lopnak?
