Tiszás ingatlanmutyi bukkant elő: furmányos húzással fél tucat lakáshoz jutott hozzá Magyar Péter soproni jelöltje

Nincs önkormányzati lakásom – mondta a soproni tiszás jelölt, aki hat lakás tulajdonosa a város legimpozánsabb részén. Mutatjuk, hogyan!
Komoly ingatlanbizniszben utazott a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron vármegyei országgyűlési képviselőjelöltje, aki Sopron különösen értékes részén, a belvárosi Petőfi téren vásárolt különös körülmények között önkormányzati lakásokat.
A Mandiner információi szerint a 04-es választókerületben induló tiszás jelölt, Hallerné Nagy Anikónak
legalább hat olyan lakása van egy épületen belül, amely korábban önkormányzati tulajdonban volt.
Úgy tudjuk, Magyar Péter embere meglehetősen leleményesen, de morális értelemben mindenképpen megkérdőjelezhető módon jutott a lakásokhoz 2010-2018 között, azokat a korábbi bérlőktől vette meg, miután azok lakástulajdonosok lettek.
A soproni önkormányzati lakásbérlők ugyanis az elmúlt évtizedekben rögzített, mindenkire vonatkozó szabályok szerint, kedvezményekkel vehették meg bérleményeiket. Az önkormányzat teljesen szabályosan, a lakástörvénynek és a vagyonrendeletnek megfelelően adta el a bérleményt a bérleti joggal rendelkezőnek. Sokan megtették ezt, de néhányan közülük az önkormányzattól, tehát
Sopron városától történ vásárlást követően – különböző időtávok leforgása alatt – eladták a lakásokat Hallerné Nagy Anikónak.
A tiszás ügyvédnő által felvásárolt lakások a belváros legértékesebb részén helyezkednek el, az épületben található egyébként az ügyvédnő irodája is. Hallerné a lapunk birtokába került dokumentumok alapján egy műemlék jellegű épületben hat lakást vásárolt, ezek közül csak egyet vett meg saját jogú bérlőként. További öt esetben a kedvezményesen vásárló bérlő után lett tulajdonos.
Úgy tudjuk, legalább egy esetben a korábbi bérlő a várostól való adásvétel után egy hónapon belül értékesítette tovább a kedvezményesen szerzett ingatlant Hallernének, míg egy másik alkalommal két hónap sem telt el a várostól történő kedvezményes adásvétel, illetve a Hallernének történő továbbadás között. Egy harmadik alkalommal pedig alig több, mint fél év után vásárolta meg az ügyvédnő a korábbi bérlőtől az általa kedvezményesen megvett lakást.
Összegezve a tiszás ingatlan bizniszt,
Hallerné egy saját, korábbi férjével közös 111 négyzetméteres lakáson túl megszerzett egy 114 négyzetméteres, két, egyenként egyaránt 101 négyzetméteres, egy 155 négyzetméteres, illetve egy 91 négyzetméteres egykori önkormányzati lakást is. Ez összesen 673 négyzetméter, eredetileg a város vagyonából kedvezményesen kikerült, a tiszás jelölt által megszerzett lakástulajdont jelent Sopron egyik legértékesebb terén, egy műemlék-jellegű házban, amivel egy impozáns belvárosi társas ház körülbelül negyede lett az övé.
Noha a tiszás ingatlanszerzéseket tulajdoni lapok bizonyítják, az ügyvédnő tagadta, hogy akár egy önkormányzati lakása is lenne. Erről egy videófelvétel is készült, amelyen kérdésére válaszolva leszögezte: „nincs önkormányzati lakásom”.
A Mandiner megkereste Hallerné Nagy Anikót, hogy reagáljon lapunk értesüléseire, de választ mindeddig nem kaptunk. Így az sem derült ki, hogy milyen kedvezménnyel jutott az ingatlanokhoz, fizetett-e előzetesen az eredeti önkormányzati bérlőknek, hogy megvásárolhassa Sopron városától a lakásokat, betartotta-e a műemlékvédelmi szabályokat a lakások megvételét követően, illetve, hogy ki intézte a jogi dokumentumokat az adásvételeknél?
